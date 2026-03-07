"Дети - это счастье и ответственность" - история Натальи Дивановской, получившей Орден Матери

Семья - духовный ориентир для Беларуси. В нашей стране огромное внимание уделяется охране материнства и детства, социальным гарантиям и поддержке семей. Это дает свои плоды. Количество многодетных родителей с каждым годом растет.

Героиня репортажа - мама пятерых детей, которая накануне 8 Марта была награждена Орденом матери.

2-летнему Владу есть чем гордиться - дома любящие родители, 2 сестры, и 3 брата-богатыря. Многодетная мама Наталья Дивановская уверена, что такого потока положительных эмоций как от детей человек не получает ни на работе, ни в общении с друзьями. А недавно супруги узнали новость. Будет и 6-й малыш.

"Для нас это был сюрприз, как раз на новый год мы узнали такую новость, мы были очень рады, дети были очень рады, они уже давно спрашивали, мальчики хотят братика девочки сестричку", - поделилась многодетная мама Наталья Дивановская.

Уверенности многодетной семье Дивановских добавляет и колоссальная поддержка государства. Наталья и Виталий частично уже воспользовались материнским капиталом. Его использовали для строительства жилья. И это, не единственная помощь.

Виталий - хозяин цветочного бизнеса. Каждую неделю радует дорогую супругу новым букетом. Не скрывает, так как семья большая, работать приходится много.

Как призналась Наталья, получение Ордена Матери в преддверии 8 марта сделало эту весну особенной. Каждая многодетная мама - это яркий пример материнской самоотдачи.