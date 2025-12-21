"Диспозиция": ВНС - курс на мир против европейских военных трендов

Не зря на Всебелорусском народном собрании особое внимание уделили вопросу укрепления обороны нашей страны. Похоже, у принятой Программы социально-экономического развития будет серьезное прикрытие. Детально намечен курс на защиту нашего будущего. Учтены и непростые внешние условия, а также ставка на войну со стороны Запада.

Как пойти наперекор разрушающим военным трендам евроэлит? И чем остановить огнедышащий пыл противников мира?

Все-таки как разительно отличается атмосфера в центрах принятия решений и народовластия в Синеокой и на Западе. Всебелорусское народное собрание... Достаточно было просто прислушаться к атмосфере и настроению, чтобы почувствовать: здесь - о мире и за мир. И как контрастно все, что за нашим бортом с Запада! Калининград сжечь грозятся и - внимание! - планируют. Новые полигоны (как в Литве в 10 км от наших границ) будут возводить. К войне по примеру Второй мировой своих граждан призывают готовиться - как генсек НАТО Рютте. А мы вот на ВНС призываем, да и конкретные шаги предпринимаем, чтобы эту самую войну предотвратить. Опять "в хвосте" у Европы плетемся, не соответствуем "демократическим трендам". Все ищем лазейки для стабильности и безопасности, равноправия и уважения. Как с такими не воевать?

"Национальное единство, мир, безопасность - базовые ценности, которые мы осознаем с каждым днем все острее. И это результат в том числе ежедневной работы силовых ведомств, структур, каждого сотрудника в погонах. Объективно: легкой службы не бывает. Легких периодов в части рисков и угроз национальной безопасности тоже нет. Да и не было у нас. Никогда в истории. А сегодня они в разы больше. Это страшная тенденция - мировое сообщество втягивают в глобальную войну. Какие бы мирные инициативы ни звучали, ситуация серьезно обостряется", - сказал Александр Лукашенко (18.12.2025 г.).

Корреспондент Константин Гагарин признался, недавно опасался, что из-за работы будет просыпаться и первым делом провозглашать - НАТО растет у границ Беларуси! Ну, пропагандист и все такое. А теперь, по его словам, порой хочется: пусть бы так действительно оставалось. Лишь бы не полыхнуло. Ранее-то что вдохновляло? Одни и те же политики Евросоюза в разных компаниях беззастенчиво меняли содержание заявлений. В своем кругу безоговорочно топят за продолжение бойни в Украине, обещают Киеву при любых обстоятельствах, даже журят Америку. Но только попадают за стол с Трампом - тут же выступают исключительно за компромиссы и мир по плану президента США. Однако и эти времена, похоже, проходят. Стабильность-то моментально обнажит экономические и политические проблемы ЕС, поэтому Брюссель продолжит формировать ресурс провокаций и создавать из нас образ врага. Сейчас ось европейского зла затвердела настолько, что некоторые государства фактически конкурируют за право самоотверженно, но и, разумеется, возмездно принять на себя удар России и Беларуси в случае прекращения боев в Украине. Польша, Литва да Латвия получили вдруг оппонента в лице Финляндии. Хельсинки утверждает, что Москва после сражений в "незалежной" отправит войска - к ним. С агрессивными, бесспорно, помыслами… Иными словами, военное напряжение, направленное против Союзного государства, будет Западом рукотворно поддерживаться. И это тоже учтено на Всебелорусском народном собрании.

"Даже тот же Трамп, что бы он ни предполагал, вы видите, как тягомотину устраивают. Это все душат, душат, растворяют. Боятся в лоб. Хотя уже кое-где журналисты и прочие говорят, их пропагандисты, как они говорят, рупор, они об этом говорят. Но тем не менее так втихую, втихую: Володенька, иди воюй, на Зеленского, иди воюй. Мы тебе что-то дадим. Тысячи умрут, но это же не наши погибают", - сказал Александр Лукашенко (18.12.2025г.).

Иные наши соотечественники за рубежом весьма ритмично обвиняют ВНС в неэффективности. Не обращается внимание даже на то, что мы вообще-то в мире живем, что сегодня признак мегаэффективности сразу во всех сферах жизни. Есть в этом немалая заслуга как раз собраний народа. Они зачастую придавали серьезный импульс развитию армейской науки, стратегии, техники. Причем речь всегда о наиболее актуальных инструментах и сегментах обороны. Один из таковых - радиоэлектронная борьба. Подразделения РЭБ буквально обновились после прошлого заседания ВНС.

Александр Ноговицын, начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Мы завершили очень важный этап - перевооружение воинских частей радиоэлектронной борьбы современными комплексами образца 2024 года, продукция нашего государственного военно-промышленного комплекса, которая разработана с учетом опыта специальной военной операции и по своим тактико-техническим характеристикам соответствует мировым аналогам. Кроме этого, мы продолжаем оснащение важных объектов комплексами радиоэлектронного противодействия беспилотных летательных аппаратов. Не забываем и об оснащении войск современными индивидуальными средствами радиоэлектронной борьбы".

Не лишним будет напомнить, что на первом заседании VII ВНС утверждены Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Открыто обсужден такой аспект, как применение ядерного оружия. Кстати, интересно, где еще возможна подобная транспарентность? В этот раз серьезные аргументы нашей обороноспособности также оставались в центре внимания. Причем тема была проработана предварительно - и в ходе посещения Президентом полигонов, и в том числе на недавнем заседании Совбеза. Теперь Всебелорусским собранием подкорректированы векторы защиты страны. Получило дополнительную ясность и будущее комплекса "Орешник" на территории республики.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Ракетный комплекс "Орешник" прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, ведется подготовка к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас (журналистов. - Прим. ред.) пригласим и покажем. Это все вопросы стратегического сдерживания. Президент постоянно про это говорит: все равно на поле боя все будет решать человек, солдат. Мы это четко понимаем. Поэтому вопросы именно тактики, боевой подготовки, боевого слаживания, сплочения коллектива - это будет приоритет как ответ на ту эскалацию, на те проблемы, которые нам подкидывают наши недружественные, к сожалению, соседи".

О втором заседании VII Всебелорусского народного собрания можно смело сказать - оно не завершилось. Итоги здесь - понятие растяжимое. Реализованные решения - только они подведут окончательную черту.