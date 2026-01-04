Дворец Независимости собрал юных гостей со всей Беларуси

4 января во Дворце Независимости побывали юные гости. Уже стало традицией в первые дни нового года собирать ребят из всех регионов Беларуси на сказочное представление.

По инициативе Президента праздник объединяет и делает немного счастливее маленьких граждан. В программе также мастер-классы и подарки для юных гостей.

Новогодняя сказка

Во Дворце Независимости собрались две сотни ребят из разных регионов страны, в том числе и дети, нуждающиеся в эти дни в особом внимании: мальчики и девочки из детских домов семейного типа и социально-педагогических центров. Для детворы до начала представления было организовано много интерактива. Ребята могли смастерить своими руками маску, магнит, либо cделать новогоднюю открытку.

Сказочные персонажи, красочные декорации и много детских улыбок - таким получился праздник в рамках благотворительной акции "Наши дети". Ребята также увидели новогоднее представление с интригующим названием "Как стать Снегурочкой?" На сцене разыгралась волшебная сказка с участием Деда Мороза, Снегурочки, Кикиморы, Лесовика и других персонажей.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Во Дворце Независимости в сказочную атмосферу имеют возможность окунуться детки из детских домов семейного типа, из социальных приютов, из многодетных семей. Для них, конечно, это действительно настоящее волшебство - не просто попасть в сказку и ответить на вопрос, как же стать Снегурочкой, а попасть еще во Дворец Независимости. Мне кажется, что об этом мечтают и взрослые, и дети".

Каждый ребенок получил в подарок от главы государства рюкзак, внутри которого шапка, шарфик, символ 2006 года и, конечно, сладости. Так что новый год детвора начинает с обновками и хорошим настроением.