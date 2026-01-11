Двойные стандарты, или Почему Европа не идет против Вашингтона

2 дня и 2 ночи европейские лидеры думали, как отреагировать на агрессивные действия США в Венесуэле и похищение избранного президента Мадуро с супругой. Да так и не придумали. Даже совместное заявление стран - участниц союза осталось без подписи со стороны Венгрии.

При этом в проекте декларации Евросоюз призвал избежать эскалации, а также соблюдать принципы Устава ООН. Кому именно был адресован призыв, не уточняется, но, по-видимому, США.

Хотя Мадуро с точки зрения 26 стран ЕС "нелегитимен", они требуют решать проблемы "с уважением территориальной целостности и суверенитета стран". Европейцы призывают к "урегулированию кризиса путем переговоров, демократическим, инклюзивным и мирным путем, инициированным самими венесуэльцами". В общем крайне расплывчатая формулировка, которая, по сути, заявляет, что большой и сильный Старый Свет не рискует идти супротив Вашингтона.

"Полная Европа"

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку - крылатое латинское выражение, которое как нельзя лучше демонстрирует современные реалии. Специальная военная операция, проведенная США в Венесуэле, продемонстрировала главный принцип - кто сильнее, тот и прав. А еще в очередной раз подтвердила те самые хваленые двойные стандарты Запада. Европейцы, которые с момента начала СВО в Украине не перестают осуждать Россию, выставляя ее страной-агрессором, в отношении Вашингтона такой смелости себе не позволяют.

Дональд Туск, премьер польского режима:

"Я надеялся, что 2026 год не будет заметно интереснее, чем прошедший. Что ж, первые несколько дней выдались очень тяжелыми. На глобальном уровне мы имеем дело с нападением вооруженных сил США на Венесуэлу. Так что действительно год начинается с мощного старта. У нас еще будет время проанализировать, как это повлияет на ситуацию в нашем регионе. В настоящее время массовые события, подобные нападению США, затрагивают весь мир, поэтому мы будем реагировать и готовиться к этой новой ситуации".

Остальные не лучше. Каллас, фон дер Ляйен, Кошта и прочие европейские бюрократы что-то там промычали в социальных сетях, стараясь не сказать ничего лишнего против американских коллег. Все их заявления свелись к тому, что Мадуро нелегитимный, всем нужно успокоиться и обеспечить мирный процесс передачи власти и, конечно же, не забывать о международном праве. А где же игра в мир, основанный на этих самих правилах? Ведь по логике Евросоюз должен был объединиться в едином порыве - послать оружие сторонникам Мадуро и ввести санкции против Вашингтона. Но это же другое. Прекрасно резюмировал происходящее президент Сербии, который не понаслышке знает, каково это - выживать под бомбами западных добродетелей.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Мировой порядок ООН существует на бумаге. И для нас важно выступать за него, но сейчас мы должны признаться, что после действий в Венесуэле совершенно ясно, что международное публичное право и Устав ООН вообще не функционируют. В мире доминирует закон власти, право сильного. Тот, кто сильнее, угнетает. И это единственный принцип современной политики. Другого принципа нет".

Впрочем не обошлось в Европах и без храбрецов. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид, с одной стороны, не признает режим президента Венесуэлы, но, с другой - не поддерживает интервенцию со стороны США, нарушающую международное право. По его словам, нападение Штатов толкает регион к "горизонту неопределенности и агрессии". Резко раскритиковал "американскую авантюру" и премьер-министр Словакии, заявив, что не поддержит ее даже символически.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"В такой маленькой стране, как Словакия, мы ничего не можем сделать. Мы просто с изумлением наблюдаем, как элитные американские военные подразделения похищают президента суверенной Венесуэлы. Хотя мы ничего не можем сделать, даже символически, я должен однозначно осудить и отвергнуть эту последнюю американскую нефтяную авантюру даже ценой того, что моя позиция может временно ухудшить словацко-американские отношения".

А вот британского премьера Стармера история с Венесуэлой поставила в неловкую ситуацию. Когда ему задали простой, но принципиальный вопрос: чем отличается ввод российских войск в Украину от военной операции США, тот резко стал путаться в показаниях.

"События развиваются столь стремительно, - сказал Стармер. - У меня пока нет всей информации и полной картины перед глазами. События развиваются стремительно. Надо все увязать одно с другим. Точно могу сказать, что Великобритания в этом не участвовала. Мне нужно поговорить с президентом Трампом и с нашими союзниками. Нужно получить на руки полную информацию, а этого до сих пор нет. Мы должны ее получить, прежде чем будем выносить какие-то решения".

Но, пожалуй, больше всех на фоне европейских заявлений выделилась Венгрия. Именно эта страна отказалась подписывать совместное заявление стран ЕС по Венесуэле. И удивляться тут нечему, Будапешт уже не раз заявлял - на первом месте для него внешняя, энергетическая и экономическая политика собственной страны. Интересы венгерского народа превалируют над хотелками Брюсселя или какой-то там европейской моралью, да и дружбу с Трампом никто не отменял.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Что касается Венесуэлы, это уже одно из мощных проявлений нового мира, новый язык. Это язык, на котором мир будет говорить в будущем. Что я считаю важным для Венгрии, так это то, что вместе с Венесуэлой Соединенные Штаты могут контролировать от 40 до 50 % мировых запасов нефти. Это сила, которая уже способна существенно повлиять на цену энергоносителей на мировом рынке. Это хорошая новость для Венгрии. Я вижу серьезный шанс, что в результате того, что Венесуэла окажется под контролем, для Венгрии возникнет более благоприятная глобальная энергетическая ситуация".