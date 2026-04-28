Единство НАТО и США трещит по швам - разберемся

НАТО пора сдавать известный девиз "Один за всех и все за одного" в архив вместе с печатными машинками и картами времен холодной войны. Сегодня альянс больше напоминает коммунальную квартиру в разгар капитального ремонта: крыша течет, соседи судятся из-за счетов за свет, а главный квартиросъемщик в лице Вашингтона уже вовсю пакует чемоданы.

Соединенные Штаты намерены подвергнуть "очень серьезному" пересмотру свой курс в рамках Организации Североатлантического договора. И это симптом глубокого кризиса, который давно назревал, но теперь стал слишком очевидным, чтобы его игнорировать. Поводом для нового витка напряженности стала ситуация вокруг операции США против Ирана. Союзники отказались поддержать американские действия, и это стало для Вашингтона болезненным сигналом.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Европа привыкла, что Соединенные Штаты возглавляет человек, который с ней как минимум считается, а как максимум еще и почитает за какую-то особую касту. Собственно, такое расположение демонстрировал Байден, такое расположение демонстрировал Обама. Трамп абсолютно развернулся в этой конструкции на 180 градусов, и мы видим, что ни европейские обещания той же Украине пробить американское финансирование, ни выработанная позиция по блоку НАТО, по России Трампом не выполняются, не поддерживаются и обесцениваются".

В ЕС не спешат поддерживать американские идеи по поводу Гренландии, а тема оборонных расходов давно превратилась в извечный камень преткновения. На фоне утраты "безусловного вожака", которого раньше по негласному правилу принимали и страны еврозоны, и весь блок НАТО, французский лидер решил, что настал его звездный час.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я думаю, что именно этот момент может стать ключевым для Европы, и тому есть несколько причин. Во-первых, все в мире ясно понимают, что сейчас мы живем в мире хаоса. Во-вторых, все видят, что ведущая держава, США, может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник не так уж и надежен, и никто не может быть полностью уверен, что на него можно положиться".

Пока Макрон рассуждает о ненадежности США и необходимости европейской автономии, на периферии зреет настоящий бунт. Словения всерьез заговорила о возможности выхода из альянса. О планах организовать соответствующий референдум заявил председатель Госсобрания страны. И если Любляна создаст прецедент, мы увидим эффект домино, который закопает Брюссель под обломками старых договоренностей.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Многие европейцы понимают, что такого единства со Соединенными Штатами уже нет. Нужно искать лидеров внутри Европы не только по экономическим основаниям, но и по военным. Европейские страны находятся в достаточно сложной ситуации, и конфликт между Турцией и Грецией, присутствующий уже много десятилетий, - самое яркое тому подтверждение".

Британия делает ход королем. Визит Карла III в США не просто светский раут в честь 250-летия независимости Америки. Это отчаянная попытка мягкой силой реанимировать те самые "особые отношения". Он станет первым монархом с 1991 года, который выступит перед обеими палатами Конгресса.

Наверняка мы услышим речь о незыблемости НАТО и жизненной необходимости партнерства с Британией. Впрочем, Карл III хотя бы смог добраться до США в отличие от миллионов европейцев, которые не увидят Америку этим летом.