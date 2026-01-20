3.72 BYN
Екатерина Петруцкая назвала популярную форму семейного устройства в Беларуси
В Беларуси всегда на особом контроле держат жизнь детей, которые нуждаются в особом внимании. В стране существуют четыре формы семейного устройства. Какая из них самая популярная, рассказала в "Актуальном интервью" замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая.
В 1995 году Президентом Беларуси Александром Лукашенко была поставлена задача - у каждого ребенка должна быть семья. "Сегодня детские дома семейного типа - востребованная форма устройства детей. Детские дома семейного типа открываются также и в рамках Республиканской акции "Наши дети", - поделилась информацией собеседник.
Замминистра образования объяснила, что детский дом семейного типа - это обыкновенная семья, где есть мама и папа, просто там проживают немного больше детей (в такой семье могут быть до 10 ребят), но они относятся друг к другу так, как будто родные братья и сестры, которые любят, организовывают друг другу праздники и ждут новогоднего чуда. С 1995 года можно смело говорить, что сделаны значительные шаги.
Если в 1995-м в Беларуси насчитывалось порядка 50 детских домов, то сегодня - 10 детских интернатных учреждений. В середине 1990-х годов порядка 6 тыс. ребят воспитывались в детских домах, сегодня - всего лишь 1 тыс.
"Государством проводится большая планомерная работа, чтобы у каждого ребенка был свой дом. И это не просто цифры и факты, а системная работа. При разработке Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы внесен отдельный показатель - доля детей, охваченных семейными формами устройства, в 2030 году должна составить не менее 90 %", - рассказала Екатерина Петруцкая.