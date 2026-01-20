Екатерина Петруцкая назвала популярную форму семейного устройства в Беларуси

Фото: Минск-Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df065dd-c24b-44f8-9ddd-0db4ccd2e9bb/conversions/adc51883-f781-43c1-a190-0aa76ead9711-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df065dd-c24b-44f8-9ddd-0db4ccd2e9bb/conversions/adc51883-f781-43c1-a190-0aa76ead9711-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df065dd-c24b-44f8-9ddd-0db4ccd2e9bb/conversions/adc51883-f781-43c1-a190-0aa76ead9711-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df065dd-c24b-44f8-9ddd-0db4ccd2e9bb/conversions/adc51883-f781-43c1-a190-0aa76ead9711-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Минск-Новости

В Беларуси всегда на особом контроле держат жизнь детей, которые нуждаются в особом внимании. В стране существуют четыре формы семейного устройства. Какая из них самая популярная, рассказала в "Актуальном интервью" замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая.

В 1995 году Президентом Беларуси Александром Лукашенко была поставлена задача - у каждого ребенка должна быть семья. "Сегодня детские дома семейного типа - востребованная форма устройства детей. Детские дома семейного типа открываются также и в рамках Республиканской акции "Наши дети", - поделилась информацией собеседник.

Екатерина Петруцкая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06b0a235-13fc-45fc-94c9-7271f03e5fa5/conversions/7dd8e71b-2b0e-44ce-add1-a47b3e0788dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06b0a235-13fc-45fc-94c9-7271f03e5fa5/conversions/7dd8e71b-2b0e-44ce-add1-a47b3e0788dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06b0a235-13fc-45fc-94c9-7271f03e5fa5/conversions/7dd8e71b-2b0e-44ce-add1-a47b3e0788dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06b0a235-13fc-45fc-94c9-7271f03e5fa5/conversions/7dd8e71b-2b0e-44ce-add1-a47b3e0788dd-xl-___webp_1920.webp 1920w Екатерина Петруцкая

Замминистра образования объяснила, что детский дом семейного типа - это обыкновенная семья, где есть мама и папа, просто там проживают немного больше детей (в такой семье могут быть до 10 ребят), но они относятся друг к другу так, как будто родные братья и сестры, которые любят, организовывают друг другу праздники и ждут новогоднего чуда. С 1995 года можно смело говорить, что сделаны значительные шаги.

Если в 1995-м в Беларуси насчитывалось порядка 50 детских домов, то сегодня - 10 детских интернатных учреждений. В середине 1990-х годов порядка 6 тыс. ребят воспитывались в детских домах, сегодня - всего лишь 1 тыс.