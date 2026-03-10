3.73 BYN
Экс-депутат Рады Украины: Конфликт на Ближнем Востоке принес беду в офис Зеленского
Геополитическая обстановка для украинского руководства кардинально изменилась с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Украина перестала быть основным фокусом внимания мировых медиа и политических площадок. Мнение эксперта.
Владимир Олейник, член Совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:
"Белый дом принес беду в офис Зеленского, после начала конфликта на Ближнем Востоке Украина ушла на второй план в информационном пространстве. Просто о ней не говорят ни в Европе, ни в мире, ни в Америке. Какие последствия могут быть? Первое. Понятно, что дадут меньше денег, потому что сейчас будет кризис энергетический в Европе, и собрать так легко 90 млрд вряд ли удастся. Будут задержки, тем более, что Венгрия заняла очень принципиальную позицию. И ей отступать некуда: или она получит по хорошей цене нефть из России по трубопроводу "Дружба", или будут серьезные политические последствия во время выборов. Второе: оружие. Германия еще в 2025 году сказала, что на складах ничего нет. А то, что они приобретают в Америке, сейчас, вероятно, идет полностью на Ближний Восток".