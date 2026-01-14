Эксперт: Думать, что Трамп, Байден или Обама спасали мировое равноправие - крайняя степень наивности

Текущая внешняя политика США все чаще рассматривается без привычных деклараций о демократии и гуманизме. Все, что раньше подавалось как защита ценностей и прав человека, теперь уступает место жесткому прагматизму и прямому расчету. Мнение эксперта.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Никаких интересов демократических, гуманитарных, социальных, направленных на народосбережение и улучшение жизни в странах за пределами Соединенных Штатов Америки у Трампа нет. Более того, просто задумайтесь, как он действует, какие он декларирует цели и интересы. Это полезные ископаемые, безопасность, логистика, пошлинное обогащение американцев. Это свидетельствует о том, что социальные интересы и гуманизм тут абсолютно не рассматриваются как даже минимальный фактор стратегии. Насколько я понимаю, американцам было бы намного проще, если бы в Венесуэле остались нефть и жители, которые ее добывают и передают безвозмездно американцам".