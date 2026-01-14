3.71 BYN
Эксперт: Думать, что Трамп, Байден или Обама спасали мировое равноправие - крайняя степень наивности
Текущая внешняя политика США все чаще рассматривается без привычных деклараций о демократии и гуманизме. Все, что раньше подавалось как защита ценностей и прав человека, теперь уступает место жесткому прагматизму и прямому расчету. Мнение эксперта.
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"Никаких интересов демократических, гуманитарных, социальных, направленных на народосбережение и улучшение жизни в странах за пределами Соединенных Штатов Америки у Трампа нет. Более того, просто задумайтесь, как он действует, какие он декларирует цели и интересы. Это полезные ископаемые, безопасность, логистика, пошлинное обогащение американцев. Это свидетельствует о том, что социальные интересы и гуманизм тут абсолютно не рассматриваются как даже минимальный фактор стратегии. Насколько я понимаю, американцам было бы намного проще, если бы в Венесуэле остались нефть и жители, которые ее добывают и передают безвозмездно американцам".
Эксперт уверена, для Америки хорошо, если бы такая же история случилась с Тегераном, с Европой и с постсоветским пространством. Обольщаться и думать, что Трамп, Байден, и Обама, и все их предшественники в какой-то момент спасали мировое равноправие, мировую демократию и народ какой-то другой страны, кроме как своей, это крайняя степень наивности.