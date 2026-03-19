Эксперт Мендкович: Трамп попытается переключиться на Кубу

Чтобы переключить внимание общественности с операции в Иране Трамп может переключиться на Кубу.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"Трамп сейчас проигрывает в Иране, и я не исключаю, что для сохранения лица и для набирания очков он попытается переключиться на Кубу. Цель проще и цель, элементарно ближе к Соединенным Штатам. Риски нападения США сейчас объективно выше, чем когда-либо. Потому что США при Трампе приняли новую доктрину, где считают необходимым для успеха цветных революций поддерживать их с помощью внешней агрессии. Это мы видели и на примере событий в Иране, это мы видели на примере Венесуэлы. И, к сожалению, есть риски построения этого сценария во многих странах мира".

