Эксперт Мендкович: Трамп попытается переключиться на Кубу
Автор:Редакция news.by
Чтобы переключить внимание общественности с операции в Иране Трамп может переключиться на Кубу.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):
"Трамп сейчас проигрывает в Иране, и я не исключаю, что для сохранения лица и для набирания очков он попытается переключиться на Кубу. Цель проще и цель, элементарно ближе к Соединенным Штатам. Риски нападения США сейчас объективно выше, чем когда-либо. Потому что США при Трампе приняли новую доктрину, где считают необходимым для успеха цветных революций поддерживать их с помощью внешней агрессии. Это мы видели и на примере событий в Иране, это мы видели на примере Венесуэлы. И, к сожалению, есть риски построения этого сценария во многих странах мира".