Эксперт Стариков: Тактика Зеленского - втянуть восточный фланг НАТО в прямое столкновение с Россией

"Сегодня уже никто не спрашивает руководство Латвии, Эстонии или Литвы, можно ли использовать их воздушное пространство. Более того, прибалты сопротивляются, потому что уровень угрозы повысился, они говорят: "Нет, нельзя", они говорят: "Мы были не в курсе, не согласовано". Эстонцы подняли авиацию, сбили украинский беспилотник, уже в пятый раз они посылают ноту протеста Зеленскому: "Не надо так себя вести", но тактика Зеленского и его желание - втянуть восточный фланг НАТО в прямое столкновение с Россией. Открыть второй фронт, превратить прибалтийские страны в театр военных действий".