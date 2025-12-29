3.72 BYN
Эксперт Жестовская о показательных заявлениях на встрече Трампа и Зеленского
На встрече Трампа и Зеленского прозвучали заявления, которые многие расценили как показательные. Жесткая риторика Трампа в адрес участия США в украинском конфликте, а также позиция Москвы по возможным путям его завершения снова обострили дискуссию о причинах украинского кризиса. Мнение эксперта.
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"То, что действительно значимое прозвучало на минувшей встрече Трампа и Зеленского, это ответ Трампа на вопрос, что вы скажете американцам, воюющим на стороне ВСУ. И он сказал, значит, вы дураки, вы умираете за чужую страну. В принципе, мне кажется, вот эта декларативная позиция Трампа относительно киевского режима, относительно Украины, относительно его готовности чем-то ради них жертвовать ради удержания киевским режимом власти и ради амбиции Европы. И второе, то, что было озвучено со стороны Москвы, в принципе этот тезис мы твердим уже не первый год, что Украина, Киев может завершить конфликт в один день. Они просто выводят свои Вооруженные силы с Донбасса, который им был не нужен".
Алина Жестовская напомнила, какие события предшествовали специальной военной операции, то, что русскоязычное население Донбасса начало подвергаться настоящим репрессиям и гонениям со стороны Киева. "Собственно, мы пришли их защищать, их спасать. Так вот в тот момент Донбасс им был не нужен. Сейчас они не хотят его покидать и просто оставить людей спокойно жить на той территории и с той страной, которую они выбрали. И за счет этого продолжается вооруженное противостояние", - отметила эксперт.