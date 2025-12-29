"То, что действительно значимое прозвучало на минувшей встрече Трампа и Зеленского, это ответ Трампа на вопрос, что вы скажете американцам, воюющим на стороне ВСУ. И он сказал, значит, вы дураки, вы умираете за чужую страну. В принципе, мне кажется, вот эта декларативная позиция Трампа относительно киевского режима, относительно Украины, относительно его готовности чем-то ради них жертвовать ради удержания киевским режимом власти и ради амбиции Европы. И второе, то, что было озвучено со стороны Москвы, в принципе этот тезис мы твердим уже не первый год, что Украина, Киев может завершить конфликт в один день. Они просто выводят свои Вооруженные силы с Донбасса, который им был не нужен".