Электроснабжение, нарушенное непогодой, восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси
Автор:Редакция news.by
Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси. В течение двух суток энергетики страны в сложных погодных условиях устраняли последствия циклона "Леони". За весь период буйства стихии электроснабжение нарушалось в более чем 480 населенных пунктах.
Работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках. Всего в восстановлении были задействованы порядка 280 аварийных бригад - более 900 специалистов, около 320 единиц техники и 6 дизель-генераторных установок.
В настоящее время продолжается отработка единичных заявок по сетям. Ситуация находится на особом контроле. Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, ведут постоянный мониторинг и готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки.