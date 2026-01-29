Электроснабжение, нарушенное непогодой, восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси

Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси. В течение двух суток энергетики страны в сложных погодных условиях устраняли последствия циклона "Леони". За весь период буйства стихии электроснабжение нарушалось в более чем 480 населенных пунктах.

Работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках. Всего в восстановлении были задействованы порядка 280 аварийных бригад - более 900 специалистов, около 320 единиц техники и 6 дизель-генераторных установок.