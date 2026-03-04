Елена Матрашилова: Самое сложное в материнских буднях - многофункциональность

Обладательница ордена Матери Елена Матрашилова назвала в "Актуальном интервью" самые сложные моменты в материнских буднях.

"Самое сложное, наверное, многофункциональность, когда надо помочь каждому члену семьи, услышать его, понять, что беспокоит. Но когда все вечером собираются за ужином, начинают смеяться, чувствуется легкая атмосфера. После тяжелых будней и тяжелого дня такая разрядка, улыбка, смех детей очень заряжают жизнью", - рассказала она.

Елена Матрашилова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c44acab-cbad-4912-a647-f49782d5011c/conversions/8c23b83d-8535-4921-b64f-d23cedfa637f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c44acab-cbad-4912-a647-f49782d5011c/conversions/8c23b83d-8535-4921-b64f-d23cedfa637f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c44acab-cbad-4912-a647-f49782d5011c/conversions/8c23b83d-8535-4921-b64f-d23cedfa637f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c44acab-cbad-4912-a647-f49782d5011c/conversions/8c23b83d-8535-4921-b64f-d23cedfa637f-xl-___webp_1920.webp 1920w Елена Матрашилова

Сегодня белоруски не спешат менять свой статус на материнский, хотя в Беларуси работает уникальная система господдержки. Но многодетная мама Елена уверена: для Беларуси самая большая ценность - семья, где традиционные мужчина и женщина, много детей, где следуют традициям, есть свое понимание жизни.

Невзирая на западные тенденции, в Беларуси идут собственным путем, следуют тенденциям и ценностям белорусской земли.

Женщина призналась, что без сильного плеча мужа, его поддержки и поддержки детей справиться невозможно. "Иногда хочется побыть в одиночестве. Тогда могу позаниматься рукоделием - что-то связать, вышить. Отдых еще заключается и в спокойствии на душе, когда дома все хорошо", - сказала Елена Матрашилова.