Елфимов: Потребление нефти в США больше, чем ее производство
Автор:Редакция news.by
Почему США приходится "бегать по миру" с автоматами и авианосцами, рассказал завкафедрой социальной политики и идеологии Академии Управления при Президенте Беларуси Вадим Елфимов в эфире "Первого информационного".
"Есть версия, что Соединенные Штаты Америки хотели под себя подмять все резервуары нефти, чтобы они контролировались американцами. Но есть другая проблема: в США потребление нефти пока еще больше, чем они могут продавать. Даже при экспортном наступлении на мир они производят у себя на территории 14 млн баррелей в день, а потребляют 19 млн, т. е. им все равно 5 млн баррелей не хватает. Поэтому им приходится бегать по миру с автоматами и авианосцами", - отметил Вадим Елфимов.