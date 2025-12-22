3.66 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Энергетики Беларуси принимают поздравления 22 декабря не случайно
22 декабря в Беларуси профессиональный праздник отмечают энергетики. Это асы своего дела, благодаря которым бесперебойно работает промышленность, отапливаются и освещаются здания.
Лукашенко: Запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС усилил энергетический потенциал республики
Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика
Поздравление работникам и ветеранам отрасли направил Президент. Энергокомплекс Беларуси - одна из основных отраслей экономики.
Поздравления энергетики принимают именно сегодня не случайно. 22 декабря - самый короткий световой день в году. Труд энергетиков - это ответственность вне зависимости от выходных и праздников. Тишину на теплоэлектростанциях заполняет мощный гул работы гигантских механизмов.
"Миссия энергетиков - это в первую очередь обучение и личное развитие, потому что в энергетике нет предела совершенству", - уверен замначальника цеха Минской ТЭЦ-2 Валерий Жердецкий.
По мнению заместителя главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Андрея Жешко, энергетик Беларуси - это человек решительный, энергичный и профессионал.
Без их работы невозможно представить современную жизнь. Энергетики круглосуточно на своих постах, чтобы бесперебойно работали заводы и больницы, чтобы было тепло в офисах и домах.
Дмитрий Соколовский, диспетчер филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго": "Самая ответственная задача диспетчера и самое важное в его работе - это оперативное реагирование на какие-то нештатные ситуации в городе, а также наблюдение за выдерживанием температурных гидравлических параметров, которые мы задаем теплоисточникам - ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3".
История белорусской энергетики началась в 1931 году
История белорусской энергетики началась в 1931 году с отдельных скромных по нынешним меркам электростанций. А сегодня это высокотехнологичный комплекс, раскинувшийся по всей стране. Филиал Минских тепловых сетей занимает второе место после Москвы по величине и степени сложности теплоснабжения среди стран СНГ и Балтии.
Андрей Жешко: "Протяженность сетей, которые находятся на балансе нашего филиала, 2600 км в однотрубном исчислении. То есть если до Москвы примерно 800 км, то можно трижды сетями обернуть это расстояние туда-обратно".
Валерий Жердецкий: "Мы делаем упор на экологию нашей страны и нашего города. В электро- сейчас все развивается. При выработке электроэнергии используются атомные электростанции, они более экологичные, чем старые ТЭЦ, где сжигают газ, мазут или щепу".
В Беларуси сегодня говорят о стратегическом выборе, который изменил судьбу нации. Всего за пять лет Белорусская АЭС в Островце совершила энергетическую революцию. Она полностью освободила страну от импорта электроэнергии и обеспечила население чистым, надежным источником силы на десятилетия вперед. Как и у любой большой истории успеха, у этой обязательно будет продолжение.
Месяц назад было принято судьбоносное решение: в Островце будет построен третий энергоблок, вторая очередь БелАЭС. Это прочный фундамент государственного суверенитета и наш грандиозный рывок в будущее.