Энергетики Беларуси принимают поздравления 22 декабря не случайно

22 декабря в Беларуси профессиональный праздник отмечают энергетики. Это асы своего дела, благодаря которым бесперебойно работает промышленность, отапливаются и освещаются здания.

Лукашенко: Запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС усилил энергетический потенциал республики Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика 22.12.2025 07:07

Поздравление работникам и ветеранам отрасли направил Президент. Энергокомплекс Беларуси - одна из основных отраслей экономики.

Поздравления энергетики принимают именно сегодня не случайно. 22 декабря - самый короткий световой день в году. Труд энергетиков - это ответственность вне зависимости от выходных и праздников. Тишину на теплоэлектростанциях заполняет мощный гул работы гигантских механизмов.

"Миссия энергетиков - это в первую очередь обучение и личное развитие, потому что в энергетике нет предела совершенству", - уверен замначальника цеха Минской ТЭЦ-2 Валерий Жердецкий.

По мнению заместителя главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Андрея Жешко, энергетик Беларуси - это человек решительный, энергичный и профессионал.

Без их работы невозможно представить современную жизнь. Энергетики круглосуточно на своих постах, чтобы бесперебойно работали заводы и больницы, чтобы было тепло в офисах и домах.

Дмитрий Соколовский, диспетчер филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго": "Самая ответственная задача диспетчера и самое важное в его работе - это оперативное реагирование на какие-то нештатные ситуации в городе, а также наблюдение за выдерживанием температурных гидравлических параметров, которые мы задаем теплоисточникам - ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3".

История белорусской энергетики началась в 1931 году

История белорусской энергетики началась в 1931 году с отдельных скромных по нынешним меркам электростанций. А сегодня это высокотехнологичный комплекс, раскинувшийся по всей стране. Филиал Минских тепловых сетей занимает второе место после Москвы по величине и степени сложности теплоснабжения среди стран СНГ и Балтии.

Андрей Жешко: "Протяженность сетей, которые находятся на балансе нашего филиала, 2600 км в однотрубном исчислении. То есть если до Москвы примерно 800 км, то можно трижды сетями обернуть это расстояние туда-обратно".

Валерий Жердецкий: "Мы делаем упор на экологию нашей страны и нашего города. В электро- сейчас все развивается. При выработке электроэнергии используются атомные электростанции, они более экологичные, чем старые ТЭЦ, где сжигают газ, мазут или щепу".