Энергетики Беларуси в экстремальные морозы будут работают в режиме повышенной готовности

В режиме повышенной готовности энергетики. Они мониторят стабильную подачу электроэнергии в населенных пунктах в условиях экстремальных морозов. Из-за налипания снега и низких температур возможны обрывы проводов и перепады напряжения. Аварийные бригады готовы оперативно выехать на место, есть спецтехника высокой проходимости, чтобы добраться до нужного участка и устранить повреждения.

Михаил Якубович, заместитель главного инженера Минских электрических сетей РУП "Минскэнерго": "В связи с низкими температурами, конечно, мы принимаем всевозможные меры для того, чтобы электричество поступало к нашим потребителям надежно и в полном объеме. Что мы для этого делаем? В первую очередь это, конечно, осматриваем наше оборудование, т.е. предупреждаем возникновение каких-либо поломок. В случае возникновения каких-либо нарушений, их оперативно устраняем".

Сильные морозы требуют определенных мер безопасности для населения. Предпочтение стоит отдавать нескользящей обуви без каблука, передвигаться мелкими шагами и ограничить время пребывания на улице. Водителям снижать скорость и держать дистанцию.