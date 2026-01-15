3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Энергетики Витебской области работают в усиленном режиме
В связи с резким похолоданием все объекты энергосистемы Витебской области переведены в состояние повышенной готовности. Усилен контроль за работой оборудования подстанций, линий электропередачи и котельных.
Специалисты круглосуточно следят за обстановкой. В случае понижения температуры готовы задействовать резервные источники.
Глеб Маханов, начальник мини-ТЭЦ "Восточная" филиала "Витебские тепловые сети" РУП "Витебскэнерго":
"В работе у нас находится 4 паровых котла и 3 водонагревательных. Опробовано резервное оборудование станции. В случае необходимости мы можем включить его в работу дополнительно. В настоящий момент удерживаем все параметры. Температура воды, подаваемой в город, - 93 градуса Цельсия".
Виктор Киров, директор филиала "Витебские тепловые сети" РУП "Витебскэнерго":
"Сформированы у нас резервные бригады. Мы их называем аварийными. В случае внештатной ситуации мы реагируем незамедлительно. Мы работаем в тесной связке с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям и организаций коммунальных форм собственности".
Мощности котельных в областном центре загружены на 70 %. Этого достаточно для обеспечения комфортной температуры воздуха в домах, социальных учреждениях и на предприятиях.