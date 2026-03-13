Финал республиканского турнира МВД по хоккею прошел в Орше

Финал республиканского турнира Министерства внутренних дел по хоккею прошел на ледовой арене Орши.

За кубок в течение нескольких дней боролись сборные силового ведомства из разных регионов страны. В решающем поединке титул победителя завоевала команда Департамента охраны. Лучшие игроки в разных номинациях были отмечены специальными призами.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Хоккею присущи те же черты, что и сотрудникам МВД - это смелость, целеустремленность. Самое главное - это команда. Нельзя служить в органах внутренних дел без сплоченности и командного духа. Так и в хоккее. И сегодня вся ледовая арена представлена молодежью. Это прекрасно, что молодежь желает заниматься спортом. А мы, взрослые, обязательно поддержим".

Для гостей спортивного праздника рядом с ледовой ареной развернулись интерактивные площадки, выставки современной и ретротехники, а также образцов вооружения.

