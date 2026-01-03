"Идет подготовка к войне" - министр обороны Хренин о напряженной обстановке на западных границах

Военно-политическая обстановка на западных границах Беларуси остается крайне напряженной и склонной к радикализации. В программе "Актуальное интервью" министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин подробно охарактеризовал угрозы, оценил потенциал белорусской армии и объяснил логику ответных мер, включая размещение тактического ядерного оружия.

По словам министра, основная проблема заключается в действиях руководства соседних стран, которые не только не снижают, но и целенаправленно нагнетают военное напряжение, прежде всего в информационном поле.

"Они в эфир везде говорят: "Мы готовимся к войне". У них угроза - Россия, значит, это и Беларусь, ведь у нас Союзное государство. Они будут воевать с нами", - привел примеры заявлений политиков Виктор Хренин.

Он обратил внимание на масштабные планы Польши по созданию "самой мощной армии" и аналогичные намерения Германии сделать свои вооруженные силы "могущественными".

"Знаете, это напоминает период накануне Второй мировой войны", - провел историческую параллель глава оборонного ведомства.

Риторика, как подчеркнул министр, подкрепляется конкретными и масштабными действиями. Во-первых, речь идет о беспрецедентном уровне финансирования: военные бюджеты стран НАТО у границ Беларуси превышают 5 % ВВП. "Это уже предвоенный бюджет", - заявил Виктор Хренин.

Во-вторых, идет активная подготовка соответствующей инфраструктуры - модернизация морских портов для доставки вооружений и аэродромов для приема самолетов.

В-третьих, продолжается наращивание непосредственно войсковой группировки: по словам министра, "то количество войск натовских, которые находятся именно в соседних с нами странах, Польше, странах Балтии насчитывает около 18 батальонных тактических групп".

Наконец осуществляются массированные закупки современных вооружений: Польша, например, планирует закупить до тысячи танков, до 32 истребителей пятого поколения F-35, который, как отметил Виктор Хренин, является "способным нести ядерное оружие", а также реактивные системы залпового огня "Хаймарс", параллельно развивая артиллерию и создавая новые дивизии.

"Вопрос: для чего? Ответ, видите, на поверхности. Мы, как военные, и военным языком говорим: идет заблаговременная подготовка к ведению военных действий", - сделал однозначный вывод Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что к полномасштабной войне нельзя подготовиться за один день, и Беларусь отчетливо видит, что этот путь уже выбран. Ситуация усугубляется конфликтом на юге страны и непредсказуемыми заявлениями киевского режима в адрес Беларуси.

В ответ на вопрос о возможностях белорусской армии в условиях напряженной обстановки министр обороны Виктор Хренин заявил, что страна не намерена втягиваться в разорительную гонку вооружений, но имеет все необходимое для надежной обороны, включая современные средства сдерживания.

Глава военного ведомства подчеркнул, что строительство и развитие Вооруженных Сил ведется планомерно, исходя из принципа суверенитета и оборонной достаточности.

"Мы не стремимся втягиваться в гонку вооружения. Втянувшись в гонку вооружений, мы разрушим социальные программы", - пояснил свою позицию Виктор Хренин.

Он отметил, что оборонное планирование строится в рамках выделяемых на эти цели финансов, что позволяет обеспечивать безопасность, не жертвуя социальными обязательствами государства.

Министр опроверг мнение о неэффективности имеющегося вооружения, большая часть которого была унаследована от советской эпохи: "У нас достаточно того вооружения, которое есть, хоть там многие скептики говорят, что оно советское, устаревшее. Да ничего подобного, оно хорошо воюет. А если добавить немного модернизации, хороших средств связи, защиты радиоэлектронной борьбы, беспилотники сейчас появились, это становится очень хорошим комплексным военным ядром, которое способно защитить страну".

Ключевым преимуществом он назвал теснейшее военно-техническое сотрудничество со стратегическим партнером - Российской Федерацией, которое, по оценке Президента Беларуси, находится на очень высоком уровне.

Особое внимание было уделено факторам стратегического сдерживания, которые, по словам министра, являются главной гарантией военной безопасности. Во-первых, уже более года на территории страны размещено тактическое ядерное оружие, которое, как отметил Виктор Хренин, буквально недавно было обновлено.

Во-вторых, на вооружение заступил и заступил на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник". Министр частично раскрыл его тактико-технические характеристики, сообщив, что комплекс способен применять ракеты как в ядерном, так и в обычном снаряжении, а дальность их полета достигает до 5 тыс. км.

Отвечая на вопрос о реакции Запада, министр обвинил оппонентов в намеренном запугивании собственного населения для оправдания гигантских военных расходов и разворота промышленности на военные рельсы: "Они запугивают собственное население и продолжают из нас делать врага, чтобы тратить огромные средства. На сегодняшний день огромные средства затрачиваются на военные нужды".

При этом Виктор Хренин вновь подтвердил, что, несмотря на агрессивные действия соседей, Беларусь остается открытой для мирного диалога.

"Надо, чтобы говорили люди словами, а не орудийными залпами. Поэтому мы говорим: "Давайте будем мирно договариваться", - резюмировал министр обороны.