Исключительно бизнес - почему администрация Трампа отказалась от немедленных выборов в Венесуэле

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcb61cce-e91e-4032-b033-6b2908608768/conversions/b955c699-7c85-4a1f-9551-5a52d55c7e36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcb61cce-e91e-4032-b033-6b2908608768/conversions/b955c699-7c85-4a1f-9551-5a52d55c7e36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcb61cce-e91e-4032-b033-6b2908608768/conversions/b955c699-7c85-4a1f-9551-5a52d55c7e36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcb61cce-e91e-4032-b033-6b2908608768/conversions/b955c699-7c85-4a1f-9551-5a52d55c7e36-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

После захвата президента Николаса Мадуро администрация Дональда Трампа сделала неожиданный для многих ход, фактически отказавшись от немедленных выборов в Венесуэле, к присяге приведена вице-президента Делси Родригес. Это решение отражает прагматичный и принудительный подход Вашингтона, нацеленный на установление диалога с лояльной, но подконтрольной фигурой для защиты американских деловых интересов. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Несмотря на положения конституции Венесуэлы, требующие проведения выборов в течение 30 дней в случае отсутствия президента, Трамп заявил, что выборов не будет. Вместо оппозиционерки Марии Кориной Мачадо, уже готовившейся занять дворец, к присяге приведена соратница Мадуро Делси Родригес. Таким образом Трамп показал, что готов продолжать работать с этой идеологической прослойкой Венесуэлы.

Сама операция по захвату, по мнению аналитика, носит демонстративный и принудительный характер. "Все сходятся во мнении, что это показательное выступление, через которое они говорят: "Если кто-то будет еще возражать, соответственно, мы проведем еще одну операцию", - пояснил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

Ключевой фигурой становится Делси Родригес, которая была верным проводником социалистического курса. Однако теперь ее позиция вынужденно меняется. "Главное отличие это то, что Родригес вынуждена выступать за диалог с Соединенными Штатами. У нее нет выбора", - заявил эксперт.

Отказ от оппозиции и поддержка лоялистки объясняется конфликтом Трампа с западным истеблишментом и сугубо прагматичными интересами. "Оппозиция в большей степени подвержена влиянию Запада, а у Трампа сейчас конфликт с Западом. Соответственно, эта прозападная риторика Трампа неинтересна", - отметил Никита Беленченко.