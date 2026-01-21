Испытание морозом: как в Витебске обеспечивают работу трамваев в аномальные холода

Морозы стали серьезным экзаменом для общественного транспорта. В сложных погодных условиях востребованность общественного транспорта возросла. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, а также избежать сбоев в графике движения, технические и диспетчерские службы трамвайного депо работают в режиме повышенного контроля.

Первый трамвай выходит на маршрут в 5:00, к этому времени ему должен быть предоставлен зеленый свет. Поэтому большая работа начинается в ночную смену, с рассветом на рельсы выходят тракторы. Их задача - не мешая движению, снять остатки льда и снега, незаменим здесь и ручной труд.

Вадим Березин, начальник трамвайного депо г. Витебска:

"Снег приходилось убирать снегоочистительной техникой, сейчас уже такой необходимости нет. Привлекается автотракторная техника в штатном режиме по графику проведения уборочных работ".

"Сначала чистятся пути "Амкодором", создается вал, прорезаем в несколько этапов и вывозим снег на свалку. Около 30 мазов, по 10 куб. м каждый", - рассказал старший мастер участка службы пути трамвайного депо г. Витебска Владислав Валенкович.

В период аномальных морозов предельное внимание уделяется контактной сети. Для очистки проводов от наледи витебские трамваи оснастили специальными пластинками, которые помогают избежать форс-мажоров.