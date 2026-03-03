3.74 BYN
Иван Кубраков рассказал о главных итогах работы белорусской милиции за 2025 год
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков подвел итоги 2025 года и обозначил новые вызовы. Несмотря на спокойную оперативную обстановку, структура преступности меняется, и правоохранители вынуждены адаптироваться. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Оперативная обстановка в Беларуси остается стабильной, а по ряду показателей достигнуты исторические минимумы. "Структура преступности в Беларуси действительно изменилась. Она меняется с каждым годом, потому что мы делаем выводы из тех преступлений, которые происходят не только в нашей стране, но и за ее пределами", - заявил министр внутренних дел Беларуси.
Особо он отметил снижение тяжких преступлений: "За последние 12 лет преступность достигла своего минимума. Что касается видов преступлений по линии уголовного розыска, данный вид преступлений снижается с каждым годом. Разбойные нападения, кражи из жилищ - на сегодняшний день самое минимальное количество".
По итогам 2025 года раскрываемость убийств, тяжких телесных повреждений, грабежей и разбоев составила 100 %.
Однако профилактика остается проблемным полем. Особое внимание уделяется лицам, злоупотребляющим спиртным и не занятым общественно полезным трудом. "Рычагов на сегодняшний день в профилактике очень много. Предупреждения, принудительное лечение в стационаре, принудительное лечение в условиях лечебно-трудового профилактория (ЛТП). Но большинство людей, которые выходят из ЛТП, продолжают злоупотреблять спиртными напитками и первое время не попадают в наше поле зрения", - констатировал Иван Кубраков.
Чтобы закрыть эту брешь, МВД внесло в Палату представителей законопроект, предлагающий установить контроль за освобождающимися из ЛТП для их трудоустройства, ввести ответственность для состоящих на учете, если они не работают и злоупотребляют алкоголем, предусмотреть административные протоколы с наказанием в виде ареста или принудительных работ.
Сразу после новогодних праздников, министр поставил задачу проверить готовность подразделений внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. Проверка прошла успешно. Задачи, поставленные на учениях, выполнены полностью. Проверяли готовность личного состава, выносливость, работоспособность техники. "Президентом была поставлена задача, что все должны быть готовы к внезапному решению задач, которые будут поставлены перед тем или иным подразделением. Моделировали очень разные ситуации, в том числе на границе. Брали ситуации, которые происходят при проведении спецоперации в Украине. Учли опыт других стран, где проходили массовые беспорядки", - сообщил министр.
В ближайшее время аналогичные теоретические и тактические учения пройдут в каждом регионе с участием подразделений внутренних войск и территориальных ОВД.