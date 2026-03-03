Иван Кубраков рассказал о главных итогах работы белорусской милиции за 2025 год

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2210acf3-30f9-406e-8be8-2a74d28e04e4/conversions/ba330c5b-1dbf-45af-8d1a-a814fe684667-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2210acf3-30f9-406e-8be8-2a74d28e04e4/conversions/ba330c5b-1dbf-45af-8d1a-a814fe684667-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2210acf3-30f9-406e-8be8-2a74d28e04e4/conversions/ba330c5b-1dbf-45af-8d1a-a814fe684667-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2210acf3-30f9-406e-8be8-2a74d28e04e4/conversions/ba330c5b-1dbf-45af-8d1a-a814fe684667-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков подвел итоги 2025 года и обозначил новые вызовы. Несмотря на спокойную оперативную обстановку, структура преступности меняется, и правоохранители вынуждены адаптироваться. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Оперативная обстановка в Беларуси остается стабильной, а по ряду показателей достигнуты исторические минимумы. "Структура преступности в Беларуси действительно изменилась. Она меняется с каждым годом, потому что мы делаем выводы из тех преступлений, которые происходят не только в нашей стране, но и за ее пределами", - заявил министр внутренних дел Беларуси.

Особо он отметил снижение тяжких преступлений: "За последние 12 лет преступность достигла своего минимума. Что касается видов преступлений по линии уголовного розыска, данный вид преступлений снижается с каждым годом. Разбойные нападения, кражи из жилищ - на сегодняшний день самое минимальное количество".

По итогам 2025 года раскрываемость убийств, тяжких телесных повреждений, грабежей и разбоев составила 100 %.

Однако профилактика остается проблемным полем. Особое внимание уделяется лицам, злоупотребляющим спиртным и не занятым общественно полезным трудом. "Рычагов на сегодняшний день в профилактике очень много. Предупреждения, принудительное лечение в стационаре, принудительное лечение в условиях лечебно-трудового профилактория (ЛТП). Но большинство людей, которые выходят из ЛТП, продолжают злоупотреблять спиртными напитками и первое время не попадают в наше поле зрения", - констатировал Иван Кубраков.

Чтобы закрыть эту брешь, МВД внесло в Палату представителей законопроект, предлагающий установить контроль за освобождающимися из ЛТП для их трудоустройства, ввести ответственность для состоящих на учете, если они не работают и злоупотребляют алкоголем, предусмотреть административные протоколы с наказанием в виде ареста или принудительных работ.

Сразу после новогодних праздников, министр поставил задачу проверить готовность подразделений внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. Проверка прошла успешно. Задачи, поставленные на учениях, выполнены полностью. Проверяли готовность личного состава, выносливость, работоспособность техники. "Президентом была поставлена задача, что все должны быть готовы к внезапному решению задач, которые будут поставлены перед тем или иным подразделением. Моделировали очень разные ситуации, в том числе на границе. Брали ситуации, которые происходят при проведении спецоперации в Украине. Учли опыт других стран, где проходили массовые беспорядки", - сообщил министр.