"К каждому нужен свой подход" - многодетная мать из Беларуси о секретах воспитания пятерых детей
В Беларуси продолжается череда поздравлений в адрес прекрасной половины населения. В центре внимания находятся женщины самых разных профессий: педагоги, медики, работницы сферы услуг. Все они успешны в деле, но главным в жизни для каждой остается семья.
Напомним, 20 февраля по указу Президента Беларуси Александра Лукашенко ордена Матери удостоены более 200 белорусок.
Одна из них - Елена Бода, мама пятерых детей и медсестра-анестезист. Быть заботливой мамой, любящей женой и хорошим специалистом непросто, но Елена признается, что это, без сомнений, осознанный выбор.
Все дети дружные, во всем помогают родителям. А большой и шумный дом всегда был их с мужем заветной мечтой.
Елена Бода, обладательница ордена Матери:
"Мечтаю иметь большую дружную семью, с мужем планировали, что трое деток у нас точно будет. Затем решили, что раз мы можем дать больше, почему бы не завести еще братика и сестричку. И так получилось, уже и пять. Самое сложное в том, что они все разные, нужно к каждому найти индивидуальный подход, каждому время уделить. Т. е. именно качественное время провести по чуть-чуть с каждым ребенком наедине, а не когда мы все вместе. Завожу на тренировку среднего, тоже с ним проводишь время, поговорить надо".
Труд родителей нелегкий, но благородный. Государство это ценит и предоставляет бонусы, ведь крепкая семья - это залог процветания общества. И в Беларуси большое значение уделяют охране материнства и детства.