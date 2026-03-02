"К каждому нужен свой подход" - многодетная мать из Беларуси о секретах воспитания пятерых детей

"Мечтаю иметь большую дружную семью, с мужем планировали, что трое деток у нас точно будет. Затем решили, что раз мы можем дать больше, почему бы не завести еще братика и сестричку. И так получилось, уже и пять. Самое сложное в том, что они все разные, нужно к каждому найти индивидуальный подход, каждому время уделить. Т. е. именно качественное время провести по чуть-чуть с каждым ребенком наедине, а не когда мы все вместе. Завожу на тренировку среднего, тоже с ним проводишь время, поговорить надо".