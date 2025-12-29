Как Беларусь обеспечивает свою энергетическую независимость

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/207c3ed5-c28e-4647-ba1c-7b13a6241b0d/conversions/0b8ec444-8544-4ae0-b872-adbc591c920e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/207c3ed5-c28e-4647-ba1c-7b13a6241b0d/conversions/0b8ec444-8544-4ae0-b872-adbc591c920e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/207c3ed5-c28e-4647-ba1c-7b13a6241b0d/conversions/0b8ec444-8544-4ae0-b872-adbc591c920e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/207c3ed5-c28e-4647-ba1c-7b13a6241b0d/conversions/0b8ec444-8544-4ae0-b872-adbc591c920e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Энергетическая система Беларуси - современный технологический комплекс, благодаря которому в домах комфортно и тепло, а на предприятиях обеспечена бесперебойная работа. За все это 24 часа в сутки отвечает огромная команда специалистов.

Повышение энергоэффективности стоит в числе ключевых направлений государственной политики.

История развития энергетической отрасли Беларуси началась 8 ноября 1930 года. Тогда Белорусская ГРЭС дала первый промышленный ток. Площадку для ее строительства тщательно подбирали, ведь полноценно работать станция могла только при достаточном наличии топлива. Выбор пал на деревню Орехи, теперь это поселок Ореховск в Оршанском районе. Рядом находятся Осиновские болота с запасами торфа и озеро, которое обеспечило техническое водоснабжение.

Директор Белорусской ГРЭС (1988-2007 гг.) Владимир Лузин после окончания политехнического института в 1969 году был направлен на работу на БелГРЭС. Отработал год инженером в производственно-техническом отделе, затем больше 10 лет был начальником электроцеха, пока не стал директором. С тех пор жизнь Владимира Лузина связана с энергетикой. Он является известным человеком в отрасли. 20 лет возглавлял Белорусскую ГРЭС, которая стала кузницей кадров. Именно здесь, на территории Оршанского района, заложили прочный фундамент энергетической независимости Беларуси.

"Всем энергетикам надо гордиться тем, что именно с БелГРЭС пошло развитие энергетики республики. А где энергетика, там и жизнь предприятий, сельского хозяйства. Был очень горд тем, что попал на это предприятие, которое создает жизнь людям и государству", - сказал Владимир Лузин.

На исторических кадрах видно, как сотни людей съезжаются на строительство. Техническая начинка станции уже, конечно, совсем другая. Из раритетов осталось только кирпичное здание. БелГРЭС - памятник архитектуры. Тут даже в честь первопроходцев установлен монумент с капсулой посланиям потомкам. Вскрыть ее завещано на вековой юбилей, то есть в 2030 году.

"Моя работа в основном связана со сферой информационных технологий, но также и с контрольно-измерительными приборами и автоматизацией теплоэнергетических процессов. Здесь у меня есть все необходимые социальные гарантии, а также возможность развиваться, повышать свою квалификацию и подниматься по карьерной лестнице", - рассказал инженер филиала "Белорусская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго" Вячеслав Горбылев.

В Беларуси ориентир поставлен на местные виды топлива, и задача максимально вовлекать в энергобаланс страны собственные энергоресурсы. В составе БелГРЭС имеются два цеха по подготовке и вывозке торфа. Работает единый комплекс, который объединяет как добычу топлива, так и его использование. Насколько трудоемким этот процесс был много лет назад, демонстрируется в музейной экспозиции. Сейчас, конечно, ручной труд заменила автоматика. Станция обеспечивает коммунальное и тепличное хозяйство городского поселка.

Александр Лучко, директор филиала "Белорусская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго":

Филиал "Белорусская ГРЭС" входит в состав РУП "Витебскэнерго". В состав филиала входят два энергоисточника - непосредственно Белорусская ГРЭС и мини-ТЭЦ "Барань", расположенная в Оршанском районе. Торфоцеха добывают торф не только для нужд энергоисточников, но и для нужд коммунального хозяйства Дубровенского и Толочинского районов. Сжигая местные виды топлива, мы обеспечиваем не только энергетическую безопасность республики, но в том числе замещаем объемы природного газа, что позволяет нам экономить".

Лукомльская ГРЭС дала жизнь целому городу - Новолукомлю, который вырос из рабочего поселка Пионерный. 22 декабря 1969 года в эксплуатацию ввели первый энергоблок. Поэтапная модернизация позволяет станции и сейчас быть важным звеном в энергетической безопасности Беларуси. Ежегодно Лукомольская ГРЭС вырабатывает около 20 % от общего объема производимой в стране электроэнергии.

"На данном объекте есть три машины газотурбинных установок. Машины служат для погашения пиковых нагрузок в энергосистеме Республики Беларусь, а также для поддержания и стабильности энергосистемы страны", - объяснил ведущий инженер котлотурбинного цеха Лукомльской ГРЭС.

Об истории современности одной из самых мощных электростанций Беларуси рассказывается в музейной экспозиции. И вот несколько любопытных фактов:

Площадь крыши главного корпуса Лукомльской ГРЭС такая, как шесть футбольных полей. На блочный щит управления поступают данные более чем по 600 параметрам. Длины электрокабелей ГРЭС хватит, чтобы обмотать земной шар несколько раз.

Посетители музея имеют возможность увидеть всю территорию Лукомльской ГРЭС с высоты птичьего полета. Можно наблюдать и главный корпус, и три дымовые трубы, а также оценить масштабы строительства производственных объектов.

В системе Министерства энергетики Беларуси насчитывается четыре десятка организаций, а вся команда состоит из 85 тыс. человек, чья задача - обеспечивать энергетическую безопасность страны и комфорт в домах, стабильную работу промышленных предприятий, школ, детских садов, больниц.

Виталий Малонухин, заместитель главного инженера по эксплуатации Лукомльской ГРЭС:

"Энергосистема - огромнейший, сложнейший и важнейший механизм, который обеспечивает жизнедеятельность. Представьте, что в данный момент где-то что-то происходит - кому-то в больнице делают операцию на высокоточном оборудовании, спасают жизнь. Качество электроэнергии немаловажно, чтобы данное оборудование отработало как положено".

В коллективе Лукомльской ГРЭС - более 1,5 тыс. специалистов. Уроженцы Украины Марина и Владимир Подлесные получили белорусское гражданство, в Новолукомле построили карьеру, воспитывают двоих детей. Семье помогли решить жилищный вопрос - предоставили трехкомнатную квартиру. Они говорят: то, что делает Беларусь для своей энергетической независимости, является примером для многих, ведь рост экономики, а значит и развитие страны, напрямую связан с источниками электроэнергии.

Техник-химик экологического отдела Лукомльской ГРЭС Марина Подлесная призналась, что они с мужем были приятно удивлены порядком, чистотой в городах, даже в маленьких. Марина и Владимир приехали из такого же украинского города по численности населения, как Новолукомль. "Когда мы приехали сюда, были удивлены тем, что строятся новые жилые комплексы, дома даже в маленьких райцентрах и маленьких городах, как у нас. В Украине этого уже давно не было на тот момент. Что касается работы, то тут предоставляется полный соцпакет. Энергобезопасность страны - это энергетическая независимость страны", - добавила она.

За годы независимости в энергетическом секторе страны взят курс на модернизацию. Именно поэтому станции даже с полувековой историей полны энергии.

Генеральный директор РУП "Витебскэнерго" Сергей Шидловский подтвердил, что энергетический сектор - достаточно сложный организм, в котором можно выделить три составляющих - тепловые электрические станции, которые вырабатывают и генерируют электрическую тепловую энергию; электрические сети и тепловые сети, которые передают и распределяют энергию; третья составляющая - автоматизация, цифровизация системы расчета за электроэнергию.

Сергей Шидловский:

"Инновационных подходов в энергосистеме много, но можно начать с модернизации оборудования как по электрическим тепловым станциям, так и по электрическим сетям. Мы работаем и в части цифровизации и бизнес-процессов, и технологических процессов. Очень большая работа проводится и по автоматизации производственных процессов".

В нужное русло в Беларуси направляют и силу воды. На реках возведен каскад электростанций. Самая мощная - Витебская на Западной Двине.

По словам директора филиала "Витебские электрические сети" РУП "Витебскэнерго" Вадима Корниловича, к реализации глобального инвестиционного проекта по строительству гидроэлектростанции РУП "Витебскэнерго" совместно с китайскими партнерами приступило в 2012 году, и уже спустя пять лет, 31 июля 2017 года, самая мощная гидроэлектростанция в Республике Беларусь была введена в эксплуатацию. За время работы гидроэлектростанция выработала уже более 1 млрд кВт⋅ч. На время строительства гидроэлектростанции Западная Двина была направлена по новому руслу через обводной канал.

К слову, с 2021 по 2025 годы в Беларуси возвели более 2 млн кв. м электродомов. Квартал многоэтажек, где для отопления, горячего водоснабжения, а также комфорта хозяек на кухне используется электроэнергия, появился и в Витебске. Здесь предусмотрены в том числе и арендные квадратные метры. Новоселье отметила и семья Логиновых. Сергей отвечает за пожарную безопасность в регионе.

Энергоэффективное направление в северном регионе намерены развивать. Возводить не только единичные многоэтажки, но и использовать квартальный способ застройки.

"Запитка электроэнергии жилых домов происходит от трансформаторных электрических подстанций, которые объединяют группы домов. В микрорайоне запроектировано шесть трансформаторных подстанций, которые полностью обеспечивают электроэнергию весь микрорайон. Предусмотрен резервный источник питания, исключающий возникновение нештатных ситуаций", - рассказал руководитель проекта УКС Витебского облисполкома Сергей Шнипов.

Завсектором энергетики и топлива Комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александр Гришанов добавил, что для людей, проживающих в электродомах предусмотрен специальный субсидированный тариф, в соответствии с которым 1 кВт, использованный для электрообогрева и горячего водоснабжения, стоит 4,5 копейки. 1 кВт, использованный для приготовления пищи, стоит 24 копейки с небольшим.

Беларусь не только сохранила энергетический потенциал, но и уверенно его развивает. Колоссальные возможности для национальной экономики появились благодаря БелАЭС. Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество, и все это предусмотрено для качества жизни каждого белоруса.