Как помочь уткам и лебедям пережить лютые морозы? Советы орнитолога

Лютый мороз вносит коррективы в привычный уклад жизни, причем не только людей, но и животных, птиц, которые остались в Беларуси на зимовку. Спасателям даже приходится освобождать пернатых из ледяных оков, вызовы поступают из всех регионов страны. В Минске тоже зимуют утки и лебеди.

Вблизи Чижевского водохранилища на Чомга-острове наблюдается ажиотаж крылатых: уток, лебедей. Крепкий минус на улице приходится ощущать не только людям, но и братьям меньшим. Орнитолог Руслан Шайкин дал несколько рекомендаций, как помочь птицам в сильные морозы.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, орнитолог:

"В городе климат гораздо мягче, чем в дикой природе, поэтому часть водоплавающих птиц остается на зимовку. Плюс часто люди прикармливают птиц, поэтому они привыкают и остаются. Экосистема этой полыньи не может прокормить то количество водоплавающих, которые здесь сконцентрировались. И уже в этот момент можно помочь птицам - принести какой-то корм, как правило, зерновая смесь, лучше всего различные зернышки: пшеница, овес, ячмень. Мешаются иногда дробленые зерна, добавляется плющеная овсянка, можно добавить комбикорм специальный для водоплавающих птиц. Все это перемешивается, добавляют овощи, морковь, капусту, желательно тертую на крупной терке, но не резаную на кусочки. Кормить водоплавающих хлебом, батоном, всякими булочками не рекомендуется категорически, особенно черным хлебом".

