Хоккеисты минского "Динамо" поздравили детей в онкоцентре в Боровлянах

В рамках Республиканской благотворительной акции "Наши дети" сенатор Дмитрий Басков совместно с игроками минского "Динамо" посетили РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.

В неформальной обстановке гости пообщались с детьми и их родителями, вручили презенты и поделились добрыми пожеланиями. Хоккейное сообщество подарило детям праздничное настроение и напомнило, что они не одиноки в своей борьбе.