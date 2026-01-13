3.70 BYN
Хоккеисты минского "Динамо" поздравили детей в онкоцентре в Боровлянах
Автор:Редакция news.by
В рамках Республиканской благотворительной акции "Наши дети" сенатор Дмитрий Басков совместно с игроками минского "Динамо" посетили РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.
В неформальной обстановке гости пообщались с детьми и их родителями, вручили презенты и поделились добрыми пожеланиями. Хоккейное сообщество подарило детям праздничное настроение и напомнило, что они не одиноки в своей борьбе.
Многие пациенты центра - давние болельщики "Динамо". Они следят за играми команды и искренне переживают за каждый матч "зубров". Дети пожелали дружине новых побед. Юбилейная, 30-я благотворительная акция "Наши дети" завершается сегодня, но добрые дела продолжаются.