Хоккеисты подарили праздник воспитанникам Ивенецкого дома-интерната в рамках акции "Наши дети"

С теплом и заботой белорусское хоккейное сообщество присоединяется к новогодней республиканской акции "Наши дети". 13 января руководитель профильной федерации, генеральный директор минского "Динамо" и хоккеисты клуба посетили Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями развития.

По инициативе сенатора Дмитрия Баскова хоккеисты посещают учреждение уже более 10 лет. Каждый ребенок получил подарок, а интернату вручили сертификат на медицинское оборудование. Сами воспитанники подготовили яркий концерт и памятные сувениры для гостей.

Артем Каркоцкий, гендиректор ХК "Динамо-Минск":

"Такое незабываемое и неповторимое чувство, когда ты окунаешься во что-то доброе, волшебное и чистое. Знаете, у детей есть такая энергия, которая несет только позитив, несмотря ни на какие сложности. Я думаю, что все, кто первый раз приезжает сюда, делятся своими эмоциями и говорят, что это необычное место".

"На самом деле очень много талантливых ребят, это место веет добротой и искренностью, дети очень большие молодцы. Я очень рад, что мы смогли приехать", - отметил нападающий ХК "Динамо-Минск" Вадим Мороз.