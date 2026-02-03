Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Хренин лично вручил боевое распоряжение командиру мехбригады Западного оперативного командования

Вопросы управления, совершения маршей, охраны и маскировки. Министр обороны инспектирует мехбригаду Западного оперативного командования. Виктор Хренин лично вручил командиру бригады распоряжение на приведение в готовность ряда ее частей и подразделений.

Военнослужащим предстоит в сжатые сроки подготовить технику и вооружение к выходу в новые районы для проведения занятий по боевой подготовке.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Одно дело, когда мы запланировали, это важный этап в управленческой деятельности, но проверить реальность планов можно только когда действительно практически начинаем действовать. Мы видим сразу и проблемные вопросы, и недостатки, которые появляются. Естественно, потом реагируем, закладываем в последующие наши планы и опять их перепроверяем".

Также среди задач противодействие диверсионным группам и беспилотникам в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Фактически войскам предстоит действовать в обстановке, максимально приближенной к современным реалиям боя.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

проверка боеготовностиВиктор Хренин