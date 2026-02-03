Хренин лично вручил боевое распоряжение командиру мехбригады Западного оперативного командования

Вопросы управления, совершения маршей, охраны и маскировки. Министр обороны инспектирует мехбригаду Западного оперативного командования. Виктор Хренин лично вручил командиру бригады распоряжение на приведение в готовность ряда ее частей и подразделений. Военнослужащим предстоит в сжатые сроки подготовить технику и вооружение к выходу в новые районы для проведения занятий по боевой подготовке.

"Одно дело, когда мы запланировали, это важный этап в управленческой деятельности, но проверить реальность планов можно только когда действительно практически начинаем действовать. Мы видим сразу и проблемные вопросы, и недостатки, которые появляются. Естественно, потом реагируем, закладываем в последующие наши планы и опять их перепроверяем".