Хренин приехал с подарками к воспитанникам социально-педагогического центра Оршанского района

Акция "Наши дети" продолжает дарить радость маленьким жителям Беларуси. К воспитанникам социально-педагогического центра Оршанского района с подарками приехал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

В социальном учреждении сейчас заботятся о 27 детях в возрасте от 3 до 18 лет. Воспитанники центра ждали гостей: нарядили елку и выучили стихи. За праздничную атмосферу отвечали артисты Драматического театра Белорусской Армии. Дети вместе со взрослыми водили хороводы и пели новогодние песни.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Наша задача - оказать внимание. И чтобы дети не потеряли веру в добро, веру в себя, чтобы они знали, что есть люди, которые всегда подставят плечо, помогут. И самое главное - чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. На протяжении всего года взаимодействуем, занимаемся, организовываем экскурсии, организовываем летние спортивные лагеря".