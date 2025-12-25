3.71 BYN
Хренин приехал с подарками к воспитанникам социально-педагогического центра Оршанского района
Акция "Наши дети" продолжает дарить радость маленьким жителям Беларуси. К воспитанникам социально-педагогического центра Оршанского района с подарками приехал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
В социальном учреждении сейчас заботятся о 27 детях в возрасте от 3 до 18 лет. Воспитанники центра ждали гостей: нарядили елку и выучили стихи. За праздничную атмосферу отвечали артисты Драматического театра Белорусской Армии. Дети вместе со взрослыми водили хороводы и пели новогодние песни.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Наша задача - оказать внимание. И чтобы дети не потеряли веру в добро, веру в себя, чтобы они знали, что есть люди, которые всегда подставят плечо, помогут. И самое главное - чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. На протяжении всего года взаимодействуем, занимаемся, организовываем экскурсии, организовываем летние спортивные лагеря".
В преддверии Нового года при поддержке военных значительно обновился облик центра: здание утеплили и покрасили, провели модернизацию медицинского блока, перекрыли крышу. И как отметил Виктор Хренин, эта работа со стороны Министерства обороны будет продолжена.