Хренин: В Беларуси повысят оснащенность войск территориальной обороны

В Беларуси повысят оснащенность войск территориальной обороны. Об этом рассказал министр обороны. Виктор Хренин пояснил, что сегодня территориальным войскам нужны современные беспилотники, прицелы, оружие. В том числе речь идет о выдаче инженерных боеприпасов.



Ежегодный сбор "Военная безопасность и оборона Республики Беларусь" стартовал сегодня в Лиде. Участники - председатели областных и Минского городского исполкомов, а также военные комиссары регионов и Минска. Мероприятие проводится для повышения уровня подготовки руководящего состава в вопросах территориальной обороны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "На данном сборе будет уделено внимание направлениям повышения оснащенности войск территориальной обороны. Также, по опыту специальной военной операции, мы видим, что необходимо оснащать войска беспилотными летательными аппаратами, средствами противодействия этим аппаратам, хорошими средствами связи, прицеливания и защиты наших военнослужащих. Эта работа идет, но мы планируем ее ускорить до более высоких темпов, чтобы закрыть полную обеспеченность наших всех подразделений войск территориальной обороны".