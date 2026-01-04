3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Хренин: Вооруженные силы штата мирного времени - это инструмент недопущения войны
Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство. Интрига года разрешилась. Кадры, демонстрирующие важный военный ритуал, опубликовало Минобороны нашей страны.
Президенты Беларуси и России обещали к концу года показать ракетный комплекс. 30 декабря "Орешник" приступил к выполнению задач боевого дежурства. Районы его патрулирования уже определены, но не уточняются по вполне очевидным причинам.
Замкомандира войсковой части Вооруженных сил России:
"Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. Боевое дежурство организовано и все в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов. В них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий".
Что известно о самом комплексе - максимальная дальность ракеты до 5,5 тыс. км, скорость - до 10 махов (это около 3 км в секунду), а масса боевой части может достигать полутора тонн.
В ядерном оснащении комплекс способен нести заряды суммарной мощностью до 900 килотонн. На завершающем этапе полета, когда боевые блоки выходят на максимальные скорости, перехватить их невозможно.
Хренин, министр обороны Беларуси:
"Размещение "Орешника" в Беларуси - это наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявления о том, что они собираются с нами воевать. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин".
"Мы говорим: "Не надо, не хотим мы воевать, давайте договариваться, но если полезете, тогда нам ничего не остается". Как это дальше повлияет, здесь надо время", - пояснил позицию страны министр.
Виктор Хренин:
"Мне кажется, что придут разумные политики, как наш Президент, Президент России, Китая, те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать этим оружием. Ведь к чему это? Это не приведет ни к чему хорошему.
Хватает вопросов в экономике, социальных вопросов, здравоохранения, обучения. Вот чем надо заниматься. Военные должны соревнования проводить на тактических полях и никогда не применять это оружие".
По его словам, на сегодняшний день есть более серьезные угрозы в мире, которые существуют в виде террористических действий, торговли наркотиками. "Вот где надо барьеры какие-то ставить военным людям, а не сталкивать вооруженные силы армий, а ведь это сталкиваются народы. Все равно надо проводить мобилизацию и разворачивать вооруженные силы, чтобы вести боевые действия. Вооруженные Силы не инструмент ведения войны. Вооруженные Силы штата мирного времени - это инструмент недопущения войны, - подчеркнул он. - Мы всяческим образом демонстрируем, что мы тоже не просто так едим свой хлеб, что мы готовимся. И когда нужно, будем готовы".
Что касается размещения "Орешника", ракетный комплекс не будет находиться на одном месте, а станет "барражировать по определенным точкам" на территории страны.