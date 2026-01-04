Хренин: Вооруженные силы штата мирного времени - это инструмент недопущения войны

Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство. Интрига года разрешилась. Кадры, демонстрирующие важный военный ритуал, опубликовало Минобороны нашей страны.

Президенты Беларуси и России обещали к концу года показать ракетный комплекс. 30 декабря "Орешник" приступил к выполнению задач боевого дежурства. Районы его патрулирования уже определены, но не уточняются по вполне очевидным причинам.

Замкомандира войсковой части Вооруженных сил России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/535eaa46-ea35-4604-ab25-ba7ce44c7ad2/conversions/2ee44495-55e9-4d66-974c-ea3dbf584dd6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/535eaa46-ea35-4604-ab25-ba7ce44c7ad2/conversions/2ee44495-55e9-4d66-974c-ea3dbf584dd6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/535eaa46-ea35-4604-ab25-ba7ce44c7ad2/conversions/2ee44495-55e9-4d66-974c-ea3dbf584dd6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/535eaa46-ea35-4604-ab25-ba7ce44c7ad2/conversions/2ee44495-55e9-4d66-974c-ea3dbf584dd6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Замкомандира войсковой части Вооруженных сил России:

"Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. Боевое дежурство организовано и все в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов. В них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий".

военные машины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58e30882-c114-4439-8c3f-d9947cae4857/conversions/1199ed9d-5119-4535-b218-6df7af3e6aed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58e30882-c114-4439-8c3f-d9947cae4857/conversions/1199ed9d-5119-4535-b218-6df7af3e6aed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58e30882-c114-4439-8c3f-d9947cae4857/conversions/1199ed9d-5119-4535-b218-6df7af3e6aed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58e30882-c114-4439-8c3f-d9947cae4857/conversions/1199ed9d-5119-4535-b218-6df7af3e6aed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что известно о самом комплексе - максимальная дальность ракеты до 5,5 тыс. км, скорость - до 10 махов (это около 3 км в секунду), а масса боевой части может достигать полутора тонн.

В ядерном оснащении комплекс способен нести заряды суммарной мощностью до 900 килотонн. На завершающем этапе полета, когда боевые блоки выходят на максимальные скорости, перехватить их невозможно.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/053a97a8-536f-4f7e-83de-cc968598929f/conversions/fbfe878d-db23-447e-b4ed-04b4d197df73-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/053a97a8-536f-4f7e-83de-cc968598929f/conversions/fbfe878d-db23-447e-b4ed-04b4d197df73-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/053a97a8-536f-4f7e-83de-cc968598929f/conversions/fbfe878d-db23-447e-b4ed-04b4d197df73-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/053a97a8-536f-4f7e-83de-cc968598929f/conversions/fbfe878d-db23-447e-b4ed-04b4d197df73-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хренин, министр обороны Беларуси:

"Размещение "Орешника" в Беларуси - это наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявления о том, что они собираются с нами воевать. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин".

"Мы говорим: "Не надо, не хотим мы воевать, давайте договариваться, но если полезете, тогда нам ничего не остается". Как это дальше повлияет, здесь надо время", - пояснил позицию страны министр.

Виктор Хренин:

"Мне кажется, что придут разумные политики, как наш Президент, Президент России, Китая, те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать этим оружием. Ведь к чему это? Это не приведет ни к чему хорошему.

Хватает вопросов в экономике, социальных вопросов, здравоохранения, обучения. Вот чем надо заниматься. Военные должны соревнования проводить на тактических полях и никогда не применять это оружие".

По его словам, на сегодняшний день есть более серьезные угрозы в мире, которые существуют в виде террористических действий, торговли наркотиками. "Вот где надо барьеры какие-то ставить военным людям, а не сталкивать вооруженные силы армий, а ведь это сталкиваются народы. Все равно надо проводить мобилизацию и разворачивать вооруженные силы, чтобы вести боевые действия. Вооруженные Силы не инструмент ведения войны. Вооруженные Силы штата мирного времени - это инструмент недопущения войны, - подчеркнул он. - Мы всяческим образом демонстрируем, что мы тоже не просто так едим свой хлеб, что мы готовимся. И когда нужно, будем готовы".