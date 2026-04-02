Хренин заявил о повышении значимости взаимодействия между вооруженными силами

На фоне милитаризации Запада неизбежным становится повышение значимости взаимодействия между вооруженными силами. Об этом заявил Виктор Хренин, выступая 2 апреля на заседании Совета министров обороны СНГ в Москве.

В НАТО продолжается целенаправленная подготовка к войне, заявляется о фактической готовности к развязыванию вооруженного противостояния уже в ближайшие годы. Позиция западных соседей красноречиво свидетельствует в пользу сделанной ими ставки исключительно на военную силу. Не менее тревожной стала и обстановка на Ближнем Востоке.

2 апреля белорусская делегация приняла участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы на Поклонной горе в Москве.