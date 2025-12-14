Клецки с душами, порозовская банкуха - Беларусь приглашает в путешествие по кулинарным традициям

Что объединяет жителей Беларуси? Национальная кухня! Белорусы томят, варят, жарят с душой и предлагают не просто еду - историю на тарелке. А в декабре, месяце гастротуризма, еще и проводят мастер-классы по приготовлению блюд, предлагают "вкусные" туры.

Кстати, в гастрономическую экспедицию по стране теперь можно отправиться и с помощью карты. Какая же Беларусь на вкус?

Бигос, налистники, ломанцы, тертюха и кныши - все это названия белорусских блюд. Спустя сотни лет некоторые из них готовятся на современный лад, но есть и те, что сохранили свою аутентичность. Съемочная группа "Первого информационного" решила изучить одну из визитных карточек Свислочского района.

Необычный десерт порозовская банкуха визуально похож на ель, по вкусу чем-то напоминает вафельные трубочки. А лакомиться им можно и спустя год.

Елена Андрушко, заведующая Порозовским сектором культуры и досуга news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f4254fd-3936-4814-a822-d4e262c799df/conversions/cfaf7f97-d6a4-4c18-86c2-75464b28abb0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f4254fd-3936-4814-a822-d4e262c799df/conversions/cfaf7f97-d6a4-4c18-86c2-75464b28abb0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f4254fd-3936-4814-a822-d4e262c799df/conversions/cfaf7f97-d6a4-4c18-86c2-75464b28abb0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f4254fd-3936-4814-a822-d4e262c799df/conversions/cfaf7f97-d6a4-4c18-86c2-75464b28abb0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Андрушко, заведующая Порозовским сектором культуры и досуга:

"Самый первый этап - смешиваем сливочное масло самой высшей пробы с сахарной пудрой, потому что с сахаром очень долго. Пока он не разотрется в порошок, надо более часа растирать только сахар с маслом. Осторожно отделяем желтки от белков. Белки мы потом будем взбивать, а желтки добавляем поочередно. Один желток, одну ложку муки добавляем в тесто".

Во время замешивания теста нужны минимум две хозяйки. Румянить десерт нужно строго в печи и только на березовых или ольховых дровах.

Процесс приготовления занимает около 8 часов. По рецепту нужно 60 яиц и по килограмму сметаны, сливочного масла, сахарной пудры и муки.

порозовская банкуха news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/536e33aa-4ebf-48d6-bd4b-648c4a86adad/conversions/fbd48d70-78e4-4f3a-8b73-4a32f7955a4a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/536e33aa-4ebf-48d6-bd4b-648c4a86adad/conversions/fbd48d70-78e4-4f3a-8b73-4a32f7955a4a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/536e33aa-4ebf-48d6-bd4b-648c4a86adad/conversions/fbd48d70-78e4-4f3a-8b73-4a32f7955a4a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/536e33aa-4ebf-48d6-bd4b-648c4a86adad/conversions/fbd48d70-78e4-4f3a-8b73-4a32f7955a4a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Учитывая все нюансы, банкуху уже много лет подают по большим праздникам или на свадьбу. А с 2019 года она внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. И такая "барыня" нуждается в заботе даже после приготовления.

Елена Андрушко, заведующая Порозовским сектором культуры и досуга:

"Подушка нам нужна для того, чтобы уложить нашу красавицу, барыню банкуху, на эту подушечку. Она уже у нас остыла на вертеле. Мы будем поворачивать банкуху, чтобы круг остался кругом и никак не деформировался".

гастрономическая карта Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2916078f-a587-4470-a40a-ab9968dffa3b/conversions/5779203d-0128-432a-b8e9-8a3754749e00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2916078f-a587-4470-a40a-ab9968dffa3b/conversions/5779203d-0128-432a-b8e9-8a3754749e00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2916078f-a587-4470-a40a-ab9968dffa3b/conversions/5779203d-0128-432a-b8e9-8a3754749e00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2916078f-a587-4470-a40a-ab9968dffa3b/conversions/5779203d-0128-432a-b8e9-8a3754749e00-xl-___webp_1920.webp 1920w

В путешествие, приправленное страницами истории, можно отправиться с помощью туристической карты. На ее разработку и печать понадобилось около года. Описаны кулинарные традиции и праздничные фуд-мероприятия в разных регионах Беларуси, а также блюда, которые готовят по всей стране и уникальные - рецепт которых знают только в конкретном месте.

Ирина Шилай, редактор РУП "Белкартография":

"Клецки с душами характерны для Витебщины. Изначально клецки готовились из мучного теста. И только в XIX веке они преобразовались. Они стали крупнее, стали готовиться из картошки. Что же такое души? Это маленькая начинка в виде маленького кусочка сала. И очень интересное для меня блюдо - это тертюха. Когда мы готовили карту, некоторые блюда были особенно интересны для нас как по названию, так и по составу. И в результате некоторые блюда мы готовили сами. Тертюха - это одно из тех блюд, которые мне захотелось попробовать еще и потому, что у меня мама из Зельвенского района, и очень было интересно, что же ели наши предки".

Рыба на тарелке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74dfa0ac-855d-449b-b975-c783fe3ed7e1/conversions/52fd1d62-dc6d-4b24-a474-681ddc3ccf02-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74dfa0ac-855d-449b-b975-c783fe3ed7e1/conversions/52fd1d62-dc6d-4b24-a474-681ddc3ccf02-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74dfa0ac-855d-449b-b975-c783fe3ed7e1/conversions/52fd1d62-dc6d-4b24-a474-681ddc3ccf02-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74dfa0ac-855d-449b-b975-c783fe3ed7e1/conversions/52fd1d62-dc6d-4b24-a474-681ddc3ccf02-xl-___webp_1920.webp 1920w

В повседневном меню жителей агрогородка Одельск, что в Гродненском районе, картофельная бабка, домашний хлеб, клинковый сыр. Здесь до сих пор готовят по старинным рецептам. И многие из них внесены в Государственный список историко-культурных ценностей. Кроме того, традиционное лакомство предновогоднего стола - ломанцы.

Галина Глебович, местная хозяйка:

"Печется так: мука, вода, соль и сахар. Раскатывается в тоненькое тесто, ставится в духовку. Получаются румяные корочки. А ломанцы почему? Потому что испеченное тесто ломается. Разводим с кипяченой водичкой и сахаром заранее перемолотый мак. Сладкой заливкой заливаем эти ломанцы. И они должны немножко постоять, чтобы стать мягче. И гостям за праздничным столом потом подается это как десерт".

В месяц гастрономического туризма в Беларуси проводят дегустации и мастер-классы, предлагают около сотни "вкусных" туров, где показывают, что наша кухня - это не только драники и мачанка.

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни:

"В белорусской кухне есть элементы русской, украинской, польской, еврейской, немецкой, итальянской, французской, даже турецкой кухни. Были крестьянская и городская кухни, корчемная кухня (говоря современным языком, это кухня общепита, там очень много еврейских кулинарных традиций), шляхетская кухня - кухня правящего класса, в том числе магнатов и королей. Шляхетская кухня очень динамичная. Крестьянская кухня очень консервативная. И вот на этой разнице сформировалась уникальная белорусская кухня, где сохранились и рецепты, которым тысячу лет, и все новинки, которые появились в Европе и ближнем зарубежье, адаптированные под белорусов".