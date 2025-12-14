3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Клецки с душами, порозовская банкуха - Беларусь приглашает в путешествие по кулинарным традициям
Что объединяет жителей Беларуси? Национальная кухня! Белорусы томят, варят, жарят с душой и предлагают не просто еду - историю на тарелке. А в декабре, месяце гастротуризма, еще и проводят мастер-классы по приготовлению блюд, предлагают "вкусные" туры.
Кстати, в гастрономическую экспедицию по стране теперь можно отправиться и с помощью карты. Какая же Беларусь на вкус?
Бигос, налистники, ломанцы, тертюха и кныши - все это названия белорусских блюд. Спустя сотни лет некоторые из них готовятся на современный лад, но есть и те, что сохранили свою аутентичность. Съемочная группа "Первого информационного" решила изучить одну из визитных карточек Свислочского района.
Необычный десерт порозовская банкуха визуально похож на ель, по вкусу чем-то напоминает вафельные трубочки. А лакомиться им можно и спустя год.
Елена Андрушко, заведующая Порозовским сектором культуры и досуга:
"Самый первый этап - смешиваем сливочное масло самой высшей пробы с сахарной пудрой, потому что с сахаром очень долго. Пока он не разотрется в порошок, надо более часа растирать только сахар с маслом. Осторожно отделяем желтки от белков. Белки мы потом будем взбивать, а желтки добавляем поочередно. Один желток, одну ложку муки добавляем в тесто".
Во время замешивания теста нужны минимум две хозяйки. Румянить десерт нужно строго в печи и только на березовых или ольховых дровах.
Процесс приготовления занимает около 8 часов. По рецепту нужно 60 яиц и по килограмму сметаны, сливочного масла, сахарной пудры и муки.
Учитывая все нюансы, банкуху уже много лет подают по большим праздникам или на свадьбу. А с 2019 года она внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. И такая "барыня" нуждается в заботе даже после приготовления.
Елена Андрушко, заведующая Порозовским сектором культуры и досуга:
"Подушка нам нужна для того, чтобы уложить нашу красавицу, барыню банкуху, на эту подушечку. Она уже у нас остыла на вертеле. Мы будем поворачивать банкуху, чтобы круг остался кругом и никак не деформировался".
В путешествие, приправленное страницами истории, можно отправиться с помощью туристической карты. На ее разработку и печать понадобилось около года. Описаны кулинарные традиции и праздничные фуд-мероприятия в разных регионах Беларуси, а также блюда, которые готовят по всей стране и уникальные - рецепт которых знают только в конкретном месте.
Ирина Шилай, редактор РУП "Белкартография":
"Клецки с душами характерны для Витебщины. Изначально клецки готовились из мучного теста. И только в XIX веке они преобразовались. Они стали крупнее, стали готовиться из картошки. Что же такое души? Это маленькая начинка в виде маленького кусочка сала. И очень интересное для меня блюдо - это тертюха. Когда мы готовили карту, некоторые блюда были особенно интересны для нас как по названию, так и по составу. И в результате некоторые блюда мы готовили сами. Тертюха - это одно из тех блюд, которые мне захотелось попробовать еще и потому, что у меня мама из Зельвенского района, и очень было интересно, что же ели наши предки".
В повседневном меню жителей агрогородка Одельск, что в Гродненском районе, картофельная бабка, домашний хлеб, клинковый сыр. Здесь до сих пор готовят по старинным рецептам. И многие из них внесены в Государственный список историко-культурных ценностей. Кроме того, традиционное лакомство предновогоднего стола - ломанцы.
Галина Глебович, местная хозяйка:
"Печется так: мука, вода, соль и сахар. Раскатывается в тоненькое тесто, ставится в духовку. Получаются румяные корочки. А ломанцы почему? Потому что испеченное тесто ломается. Разводим с кипяченой водичкой и сахаром заранее перемолотый мак. Сладкой заливкой заливаем эти ломанцы. И они должны немножко постоять, чтобы стать мягче. И гостям за праздничным столом потом подается это как десерт".
В месяц гастрономического туризма в Беларуси проводят дегустации и мастер-классы, предлагают около сотни "вкусных" туров, где показывают, что наша кухня - это не только драники и мачанка.
Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни:
"В белорусской кухне есть элементы русской, украинской, польской, еврейской, немецкой, итальянской, французской, даже турецкой кухни. Были крестьянская и городская кухни, корчемная кухня (говоря современным языком, это кухня общепита, там очень много еврейских кулинарных традиций), шляхетская кухня - кухня правящего класса, в том числе магнатов и королей. Шляхетская кухня очень динамичная. Крестьянская кухня очень консервативная. И вот на этой разнице сформировалась уникальная белорусская кухня, где сохранились и рецепты, которым тысячу лет, и все новинки, которые появились в Европе и ближнем зарубежье, адаптированные под белорусов".
В Беларуси готовы предложить гостям не только насыщенную экскурсионную программу, лечение в санаториях и отдых на природе. В республике регулярно проводят гастрономические фестивали, которые привлекают гурманов со всего мира.