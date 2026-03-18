"Книги сближают нас" - посол Турции о диалоге двух культур на Минской книжной выставке
Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает принимать сотни гостей и участников из разных стран. Издательства привезли свои лучшие новинки. 18 марта второй день форума.
К вечеру посетителей становится больше, многие уже идут с покупками. Читающие, думающие, интересующиеся и не только белорусы без визы могут отправиться в литературное путешествие бесплатно, ведь вход на выставку свободный.
Один из самых масштабных стендов - турецкий. Здесь постарались создать обстановку не только для чтения, посетителям также предлагают кофе по-турецки.
Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:
"В этом году на XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке мы принимаем участие с самым большим по площади стендом. Мы рады представить богатое и многогранное культурное наследие Турции, некоторые выдающиеся работы турецких авторов. Мы верим, что произведения на нашем стенде - это окна в душу турецкого народа. Помимо литературы, на нашем стенде представлены культурные, художественные, исторические, археологические и прочие произведения, которые повествуют о нашей стране, а также различные книги, которые отражают природную красоту Турции. Мы очень рады интересу белорусских библиофилов к Турции. Мы верим, что каждая прочитанная здесь книга сближает нас".