"Книги сближают нас" - посол Турции о диалоге двух культур на Минской книжной выставке

К вечеру посетителей становится больше, многие уже идут с покупками. Читающие, думающие, интересующиеся и не только белорусы без визы могут отправиться в литературное путешествие бесплатно, ведь вход на выставку свободный.

"В этом году на XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке мы принимаем участие с самым большим по площади стендом. Мы рады представить богатое и многогранное культурное наследие Турции, некоторые выдающиеся работы турецких авторов. Мы верим, что произведения на нашем стенде - это окна в душу турецкого народа. Помимо литературы, на нашем стенде представлены культурные, художественные, исторические, археологические и прочие произведения, которые повествуют о нашей стране, а также различные книги, которые отражают природную красоту Турции. Мы очень рады интересу белорусских библиофилов к Турции. Мы верим, что каждая прочитанная здесь книга сближает нас".