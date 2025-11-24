Коммунальные службы продолжают расчищать дороги и улицы Витебска после ночного снегопада

Расчистка, а также обработка дорог и тротуаров на севере Беларуси идет в усиленном режиме. Высота снежного покрова в Витебске за ночь достигла 13 см, в Сенно и Орше - около 11 см. Сформированы колонны из спецтехники, задача которых - максимально быстро расчищать дороги.

Сергей Старовойтов, главный инженер ГП "Гордормост":

"Наше предприятие работает в дежурном режиме, постоянно отслеживаются погодные условия. Техника для зимнего содержания подготовлена заранее. Кроме расчистки и обработки противогололедными материалами, мы занимаемся вывозом снега. Вывоз мы начинаем с центральной части города с постепенным передвижением на окраину".

Евгения Кухта, начальник ЖЭУ № 8 жилищного ремонтно-эксплуатационного треста г. Витебска:

"Были оповещены все наши мастера о том, что нужно выходить пораньше. Очищают пешеходные дорожки для того, чтобы люди могли пройти на работу, сад, школу. За рабочими закреплены свои участки. Также они посыпают противогололедными средствами дорожки для противоскольжения".