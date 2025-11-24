3.69 BYN
Коммунальные службы продолжают расчищать дороги и улицы Витебска после ночного снегопада
Расчистка, а также обработка дорог и тротуаров на севере Беларуси идет в усиленном режиме. Высота снежного покрова в Витебске за ночь достигла 13 см, в Сенно и Орше - около 11 см. Сформированы колонны из спецтехники, задача которых - максимально быстро расчищать дороги.
Сергей Старовойтов, главный инженер ГП "Гордормост":
"Наше предприятие работает в дежурном режиме, постоянно отслеживаются погодные условия. Техника для зимнего содержания подготовлена заранее. Кроме расчистки и обработки противогололедными материалами, мы занимаемся вывозом снега. Вывоз мы начинаем с центральной части города с постепенным передвижением на окраину".
Евгения Кухта, начальник ЖЭУ № 8 жилищного ремонтно-эксплуатационного треста г. Витебска:
"Были оповещены все наши мастера о том, что нужно выходить пораньше. Очищают пешеходные дорожки для того, чтобы люди могли пройти на работу, сад, школу. За рабочими закреплены свои участки. Также они посыпают противогололедными средствами дорожки для противоскольжения".
Как отмечают коммунальные службы, северный регион в полной мере обеспечен противогололедными материалами. Объем песчано-соляной смеси будет пополняться по мере необходимости.