Координированные усилия: ГАИ, МЧС и коммунальные службы Беларуси работают в связке из-за непогоды

Всплеска ДТП из-за погодных условий не допущено. В некоторых местах возникают заторы, но все они разрешаются совместно с коммунальными службами, сообщили в ГАИ. Препятствий для движения транспорта не отмечается.

В случае поступления информации о заторах сразу же мобилизуется спецтехника. В первую очередь организована расчистка улично-дорожной сети по маршрутам общественного транспорта. Личный состав Госавтоинспекции нацелен на оказание помощи всем, кто попал в сложную ситуацию на дороге.

Дорожная милиция ориентирована на оказание любой помощи, в том числе коммунальщикам, в связи со сложными погодными условиями.

По поручению главы МВД на дороги выйдет тяжелая техника - вездеходы, БТР, "Волат", "Тигр" - они будут помогать в уборке снега. Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы.

С учетом сложившейся ситуации в ГАИ просят убрать все личные автомобили во дворах и на обочинах, иначе они будут эвакуированы. Также некоторые участки дорог будут перекрываться для их расчистки - это поручение.

Какая обстановка складывается на дорогах для водителей, прокомментировал начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков: "На данный момент каких-либо патовых ситуаций или препятствий для движения транспорта у нас не отмечается. Все сотрудники Госавтоинспекции совместно с коммунальными дорожными службами в случае поступления информации о затруднениях движения сразу же мобилизуют технику, которая предназначена для уборки проезжей части именно в те места, где затруднено движение. Точно так же, в первую очередь, организована расчистка уличной дорожной сети по маршрутам общественного транспорта. Еще раз прошу всех водителей отказаться от поездок, минимизировать свои передвижения. Во всех местах, где будет ограничено движение, будут присутствовать сотрудники Госинспекции, которые будут рекомендовать водителям выбирать объезд или сообщат о времени закрытия движения. В этой ситуации с пониманием прошу относиться к действиям сотрудников Госинспекции, которые именно правильно рекомендуют, как поступить в данной ситуации".

В связке работают все службы, в том числе оказывают помощь МЧС. Обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения - на это ориентировал коллег глава спасательного ведомства. Спасатели к сложным погодным условиям готовились, алгоритмы действий были продуманы заранее. Выводится техника повышенной проходимости.

С вечера 8 января и до утра подразделения МЧС выезжали в помощь более 100 автомобилистам, попавшим в снежные заносы: это были и машины скорой помощи, автобусов, легковые и грузовые авто. В Кореличском районе, например, в снегу застрял туристический автобус, в салоне которого находились 48 человек, 6 из которых - дети. Никто не пострадал, после буксировки транспорт продолжил движение по маршруту.

Актуальную информацию по линии работы в МЧС предоставил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский: "Подразделения МЧС выезжали порядка 500 раз, оказывали помощь населениям и организациям, как буксировке автомобилей и снежных заносов, это и автомобили скорой медицинской помощи, автобусы, легковые и грузовые автомобили. Также спасатели выезжали для распиловки и уборки упавших на проезжую часть деревьев. Дополнительно сегодня министрами по чрезвычайным ситуациям проведено селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды. Акцент сделан на устойчивой работе объектов жизнеобеспечения через максимально тесное межведомственное взаимодействие с местными органами власти, Госавтоинспекции, коммунальными и другими аварийными службами. Основные усилия здесь сосредоточены на расчистке подъездных путей к медицинским учреждениям, школам и детским садам, включая освобождение входных групп, дворовых территорий и подъездов для спецтранспорта, а также остановочных пунктов".

По всей стране усилен режим работы дежурно-диспетчерских служб. Установлен строгий контроль над функционированием объектов жизнеобеспечения для оперативного устранения любых аварийных ситуаций. В каждом регионе ведется межведомственный мониторинг обстановки при тесном взаимодействии с МЧС.