Коррупционный скандал: суд в Пинске вынес приговор по делу о махинациях с пушниной

Масштабная схема по незаконной продаже государственной пушнины пресечена Департаментом финансовых расследований. В центре коррупционного скандала – руководители ведущего в стране предприятия в этой сфере. Должностные лица лоббировали интересы коммерсантов - за взятки продавали неучтенную пушнину как мех низкого качества. Заниженная стоимость меха делала продукцию неликвидной, доведя за несколько лет производителей пушнины до убыточности. Однако после череды громких задержаний вскрылась масштабная коррупция, которая мешала развиваться всей отрасли.

На протяжении нескольких лет зверохозяйство под Пинском считалось убыточным предприятием. Но задержание ее руководства коренным образом изменило ситуацию. Спустя год после смены начальства новый директор констатирует, что у компании стабильная прибыль.

Андрей Мельникович, директор Пинского зверохозяйства: "Спрос есть. На данный момент практически вся пушнина, выращенная в 2025 году, уже продана".

Задержание бывших руководителей вскрыло масштабную коррупцию в этой сфере. Оперативная разработка велась более полугода. В преступную схему оказались вовлечены 3 должностных лица пинского филиала.

Оперативный работник ДФР КГК Беларуси: "С учетом масштаба противоправной деятельности нами на протяжении более полугода проводились оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых подтверждено, что должностными лицами зверохозяйства была внедрена и использовалась схема реализации за рубеж частным структурам пушнины по заниженной стоимости путем внесения ложных сведений в учетные и сопроводительные документы о ее качественных показателях. За указанные действия должностные лица получали от коммерсантов денежные вознаграждения".

Антон Завистович, начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Брестской области: "Схема, придуманная должностными лицами, предусматривала искажения реальной ценности шкурок норки. Махинации затрагивали такие показатели, как длина или размер и качество. Здесь стоит отметить в первую очередь шелковистость и отсутствие изъянов самой шкурки, а также цвет. Все то, что влияет на итоговую стоимость".

Качество меха оценивается руками и глазами. Опытный специалист за считанные секунды определит структуру волоса, состояние мездры и другие параметры. Даже низкого качества шкурка идет на продажу, но по другой цене.

Проверка Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля показала: на протяжении нескольких лет шкуры высшей категории оформлялись как брак. Заниженная густота, дефекты шерсти и другие изъяны в документах серьезно снижали стоимость, рапортуя о хорошей продаже неликвида. За премиум-сырье по факту и брак по документам заказчик имел хорошую скидку, а руководство за подложные документы получало вознаграждение. Масштаб взяток поражает - должностным лицам Белкоопмеха было передано 130 тыс. долларов и 3 млн. российских рублей.

Оперативный работник ДФР КГК Беларуси: "Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями был установлен один из коммерсантов, который на протяжении длительного времени в первоочередном порядке приобретал пушнину по заниженной стоимости. Взамен за оказанные услуги он передавал должностным лицам зверохозяйства наличные деньги. После договоренности бизнесмена и директора об очередной сделке они были задержаны с поличным".

Дальнейшее расследование и проверка зверохозяйства показали, что первоначальное задержание было лишь ниточкой большого клубка, в ходе распутывания которого всплывали все новые и новые факты.

Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси: "Одних только фактов получения взяток задокументировано 5 эпизодов, когда деньги передавались за лоббирование интересов коммерсантов при решении вопросов, касающихся отгрузки шкурок норки, в том числе по заниженной стоимости. Плюс к этому выявлены факты хищений, злоупотреблений служебными полномочиями, дачи взятки и посредничества во взяточничестве. Целый букет преступлений".

Пушнина для Беларуси - узкая специализация. Всего подобных зверохозяйств в стране только 3. Как показывает практика, белорусский мех востребован на международном рынке. И Пинское зверохозяйство этому подтверждение.

Спустя год после задержания, в первый же сезон, предприятие вышло в плюс. А на этот год на четверть увеличило численность норки с 21 до 28 тыс., понимая востребованность продукции. Помимо белорусов, основные покупатели сегодня - Китай и Россия.

Андрей Мельникович, директор Пинского зверохозяйства: "2025 год мы сработали в плюс. В этом году мы уже не работаем по прямым договорам. Все продажи осуществляются через торговую биржу, значительная часть меха была продана с увеличением цены на 20-30 %. Пошло увеличение цены".

По результатам проверки возбуждено 13 уголовных дел. Подозреваемыми являются не только должностные лица Белкоопмеха, но и представители иностранных коммерческих структур, передававших взятки.





На днях суд огласил приговор: за получение взяток и причинение ущерба предприятию двум начальникам производственных филиалов назначено наказание 10 лет и 3 года. Главный экономист приговорен к 9 годам лишения свободы. Также все трое должны выплатить крупные штрафы - от 45 до 135 тыс. рублей.