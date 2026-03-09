3.72 BYN
Кубраков: В семьях сотрудников милиции воспитывается более 50 тыс. детей
В Национальной библиотеке Беларуси прошла встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с женщинами, которые совмещают службу и материнство.
Формат открытого диалога главы ведомства с "мамами в погонах" уже проводился в 2025 году и получил положительный отклик.
"Одна из мам внесла предложение, чтобы создать при МВД оздоровительный лагерь для детей сотрудников органов внутренних дел. В семьях сотрудников милиции воспитывается более 50 тыс. детей. Т. е. необходимость такого оздоровительного лагеря назрела. Очень много предложений было по нашим лицеям. Очень много было предложений от нашей женской организации. В ближайшее время вы увидите реализацию данных идей. Например, акция "Мамины пироги", которая пройдет на базе лицея МВД в День семьи", - отметил Кубраков.
Сегодня в системе МВД более 2,5 тыс. многодетных семей. В них воспитываются свыше 8 тыс. детей.