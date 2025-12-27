3.71 BYN
Лазоркина: Углубление научно-технологического сотрудничества в рамках ЕАЭС - в приоритете
2025 год исторически важен для граждан Беларуси. Белорусы четко понимают, куда движутся и какие инструменты у них имеются, а углубление научно-технологического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза - в приоритете. Таким мнением поделилась с корреспондентом "Первого информационного" аналитик Ольга Лазоркина.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Все то, что было наработано, действительно позволяет говорить о новом уровне. Мы завершаем стратегию развития ЕАЭС до 2025 года, которая была запланирована, а значит, все то, что будет разработано и принято до 2030 года, уже максимально адаптировано под новые условия. Премьер-министр Беларуси полагает, что платформа действительно есть и мы можем говорить о прорывах".
Об укреплении экономического потенциала страны и о том, почему Беларусь и Россия - образец союза суверенных республик, смотрите в "Актуальном интервью" в 13:35 и 18:10 на телеканале "Первый информационный".