Лазоркина: Углубление научно-технологического сотрудничества в рамках ЕАЭС - в приоритете

2025 год исторически важен для граждан Беларуси. Белорусы четко понимают, куда движутся и какие инструменты у них имеются, а углубление научно-технологического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза - в приоритете. Таким мнением поделилась с корреспондентом "Первого информационного" аналитик Ольга Лазоркина.

"Все то, что было наработано, действительно позволяет говорить о новом уровне. Мы завершаем стратегию развития ЕАЭС до 2025 года, которая была запланирована, а значит, все то, что будет разработано и принято до 2030 года, уже максимально адаптировано под новые условия. Премьер-министр Беларуси полагает, что платформа действительно есть и мы можем говорить о прорывах".