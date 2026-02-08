МЧС: В Беларуси с начала 2026 года произошло свыше 1 100 пожаров, где погибло более 140 человек

"40 % пожаров произошло вследствие нарушения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного оборудования. В 30 % случаев причиной пожара явилась возникновение аварийных режимов работы электросетей и электрооборудования. Еще 20 % пожаров - следствие неосторожного обращения с огнем. Работниками органов и подразделений и по чрезвычайных ситуациям в целях предупреждения пожаров и гибели от них людей проводится индивидуально-профилактическая работа в жилищном фонде. В текущем году данная работа проведена уже более чем в 100 тыс. домовладений и квартир. МЧС напоминает: эффективным средством раннего обнаружения и сообщения о пожарах является автономный пожарный извещатель. Благодаря автономным пожарным извещателям в этом году спасено уже 20 человек, включая 3 детей".