МЧС: В Беларуси с начала 2026 года произошло свыше 1 100 пожаров, где погибло более 140 человек
Морозная погода оказала существенное влияние на пожароопасную обстановку в Беларуси. Спасатели ведут мониторинг домовладений.
С начала года произошло свыше 1 100 пожаров, где погибло более 140 человек. Главная причина ЧП - нарушение требований противопожарной безопасности, в основном это курение дома.
Денис Жуковский, замначальника управления организации надзора и профилактики ГУ НиП МЧС Беларуси:
"40 % пожаров произошло вследствие нарушения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного оборудования. В 30 % случаев причиной пожара явилась возникновение аварийных режимов работы электросетей и электрооборудования. Еще 20 % пожаров - следствие неосторожного обращения с огнем. Работниками органов и подразделений и по чрезвычайных ситуациям в целях предупреждения пожаров и гибели от них людей проводится индивидуально-профилактическая работа в жилищном фонде. В текущем году данная работа проведена уже более чем в 100 тыс. домовладений и квартир. МЧС напоминает: эффективным средством раннего обнаружения и сообщения о пожарах является автономный пожарный извещатель. Благодаря автономным пожарным извещателям в этом году спасено уже 20 человек, включая 3 детей".
Среди тех, кто сегодня в зоне риска, - граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Чаще всего, пытаясь согреться, они регулярно отапливают дом, не выключая печь, или курят в постели, не желая мерзнуть на улице.