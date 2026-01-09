3.68 BYN
Метель, ледяной дождь, снежный покров 38 см: последствия непогоды устраняют в Гомельской области
Последствия циклона, накрывшего Беларусь, устраняют в Гомельской области. По всей территории региона прошли сильные осадки в виде снега и ледяного дождя. Наибольшая высота снежного покрова - до 38 см - зафиксирована в Житковичском и Жлобинском районах.
Повсюду расчищают дороги, посыпают улицы, убирают снег во дворах, на второстепенных дорогах. Работают энергетики.
В Гомельской области непогода повлияла на работу электросетей. 38 населенных пунктов Речицкого, Жлобинского, Гомельского районов временно оставались без электричества. Аварийные бригады оперативно восстанавливали электроснабжение.
В поселке Кореневка в результате падения дерева от сильного ветра оборвалась линия электропередачи, также повреждены две опоры. Аварийная бригада работала на месте происшествия.
Дмитрий Богуш, мастер Гомельского сельского района электрических сетей:
"Стихийное явление непредсказуемое. К счастью, повреждения несерьезные: вследствие стихии упало дерево, порвало воздушную линию электропередачи на 4 киловольта в деревне Кореневка, один дом остался без электроснабжения. Будем ставить две опоры, натягивать провода, подключать дом. Это наш первый выезд, но по району работает много бригад, все восстанавливаем".
Подразделения МЧС 4 раза привлекались для буксировки транспортных средств из снега. В снежную ловушку попал рейсовый автобус в Житковичах. Помощь понадобилась карете скорой помощи в Буда-Кошелевском районе, легковушкам в Рогачевском и Калинковичском. Всего на расчистке территории юго-востока задействовано около тысячи единицы спецтехники ЖКХ и дорожных служб. На уборке улично-дорожной сети работают 2 тыс. человек, освобождают дороги от снега и на подъездах к небольшим населенным пунктам.
Подвоз детей из отдаленных деревень отменен. Ситуация находится под постоянным контролем областных властей. Заседание штаба по ликвидации последствий непогоды проходит каждый день, принимаются неотложные меры по восстановлению работы инфраструктуры региона.