Метель, ледяной дождь, снежный покров 38 см: последствия непогоды устраняют в Гомельской области

Последствия циклона, накрывшего Беларусь, устраняют в Гомельской области. По всей территории региона прошли сильные осадки в виде снега и ледяного дождя. Наибольшая высота снежного покрова - до 38 см - зафиксирована в Житковичском и Жлобинском районах.

Повсюду расчищают дороги, посыпают улицы, убирают снег во дворах, на второстепенных дорогах. Работают энергетики.

В Гомельской области непогода повлияла на работу электросетей. 38 населенных пунктов Речицкого, Жлобинского, Гомельского районов временно оставались без электричества. Аварийные бригады оперативно восстанавливали электроснабжение.

В поселке Кореневка в результате падения дерева от сильного ветра оборвалась линия электропередачи, также повреждены две опоры. Аварийная бригада работала на месте происшествия.

Дмитрий Богуш, мастер Гомельского сельского района электрических сетей

"Стихийное явление непредсказуемое. К счастью, повреждения несерьезные: вследствие стихии упало дерево, порвало воздушную линию электропередачи на 4 киловольта в деревне Кореневка, один дом остался без электроснабжения. Будем ставить две опоры, натягивать провода, подключать дом. Это наш первый выезд, но по району работает много бригад, все восстанавливаем".

Подразделения МЧС 4 раза привлекались для буксировки транспортных средств из снега. В снежную ловушку попал рейсовый автобус в Житковичах. Помощь понадобилась карете скорой помощи в Буда-Кошелевском районе, легковушкам в Рогачевском и Калинковичском. Всего на расчистке территории юго-востока задействовано около тысячи единицы спецтехники ЖКХ и дорожных служб. На уборке улично-дорожной сети работают 2 тыс. человек, освобождают дороги от снега и на подъездах к небольшим населенным пунктам.