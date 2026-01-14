Милосердие и доброта - благотворительные акции "Наши дети" и "От всей души" завершились

Под занавес новогодних праздников, которые с особым трепетом ждут в каждом доме, в каждой семье и в каждом сердце, в стране завершились, пожалуй, самые теплые, душевные и искренние марафоны заботы и добра - масштабные благотворительные акции "Наши дети" и "От всей души".

Из года в год это словно всенародный порыв, когда тысячи неравнодушных дарят радость тем, кто особенно ждал этого внимания и тепла.

Зеркало политики государства бывает разным. У кого-то оно в плетении интриг и удушении санкциями. В нашем случае - это зеркало конкретных адресных дел. В нем отражается не лицемерие, а забота о ребенке, уважение пожилых и человеческая солидарность. Кто-то лично приехал в детский дом или дом престарелых, а кто-то просто положил подарок в общую коробку у себя на работе. И дальше цепочка добра. И так по всей стране.

Хоккеисты "Динамо"

Хоккеисты "Динамо" присоединились к республиканской акции

Кстати, в этом году акция "Наши дети" стала 30-й, юбилейной. Давние болельщики "Динамо" - маленькие пациенты РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Поддержать детей и их родителей с подарками приехало хоккейное сообщество.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы каждый раз поражаемся, насколько сильны духом эти дети, какая у них сила воли к победе над своими болезнями. Глядя на них, мы понимаем, они настоящие бойцы. И такие встречи для нас - это возможность сказать им спасибо за их мужество и пожелать им, конечно, скорейшего выздоровления. Естественно, мы будем рады видеть их на минской арене, на матчах хоккейного клуба "Динамо" тогда, когда иммунитет позволит им это сделать".

Благотворительная акция "Наши дети"

акция "Наши дети"

На протяжении месяца тысячи неравнодушных белорусов и сотни предприятий посещали детские дома, интернаты, приюты, больницы, многодетные и малообеспеченные семьи. Это не кампания, это состояние души всей нации.

Ярким событием акции стала главная елка страны с участием Президента. На праздник были приглашены более 2400 детей.

3 дня подряд "Новогодние приключения" были и во Дворце Независимости. К серии интерактивных представлений присоединились 800 ребят.

Все более мудрый смысл каждый год обретает акция "От всей души". Для пожилых людей визит гостя - это главное событие недели, а то и месяца. А беседа за чашкой чая или кружение в вальсе для них приятнее самых дорогих подарков.

МИД Беларуси поздравил постояльцев пансионата "Гармония"

К традиции 14 января присоединилось Министерство иностранных дел. Максим Рыженков вместе с супругой посетил пансионат "Гармония". Здесь проживают около 500 человек преклонного возраста. На фоне грязных делишек соседей наш подход к людям характеризует Беларусь как оазис цивилизации.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы каждый год приезжаем сюда с нашей большой душой белоруса. Во многих странах Запада не видят и даже не задумываются об этом. У нас нет людей, как говорит Президент, которые могут жить вне общества и о которых государство или люди, которые рядом живут, не знают и не помогают в жизни".

Акция "От всей души"

Акция "От всей души" в Логойском социальном пансионате

К финалу акции присоединилось и Министерство экономики. Цифры, сколько подарков было вручено, вторичны. Главная цифра - это количество зажженных глаз и растопленных сердец.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"При подготовке Программы социально-экономического развития на уже текущую пятилетку мы очень много уделили внимания так называемому поколению серебряного возраста. Учреждена государственная программа по поддержке такого поколения, где один из показателей - это предоставление социальных услуг".

Итоги акций "Наши дети" и "От всей души" подведут 16 января