Министр энергетики рассказал о программе повышения эффективности работы энергосистемы Беларуси
Буквально недавно на уровне правительства утверждена государственная программа, посвященная именно развитию и повышению эффективности работы энергосистемы Республики Беларусь. Об этом рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
Программа развития энергосистемы на предыдущие пятилетия принималась, но она всегда была в составе других государственных программ, пояснил он.
Министр отметил, что энергетика в последние годы начинает играть все большую и большую роль в жизни граждан, в экономике, в промышленности. По его словам, именно это послужило отправной точкой того, что должна разрабатываться отдельная государственная программа, которая будет направлена на развитие энергетики.
"В рамках государственной программы "Устойчивая энергетика и энергоэффективность", которая разработана в соответствии с показателями Программы социально-экономического развития нашей страны на период 2026-2030 годов, нами поставлена фундаментальная задача - повышения энергетической эффективности энергетической системы Республики Беларусь, повышения ее устойчивости и обеспечения ее сбалансированного развития", - подчеркнул Денис Мороз.
"Все это обеспечивается за счет формирования внутри этой программы самостоятельных трех подпрограмм. Первая подпрограмма - это повышение энергетической эффективности белорусской экономики, которая включает в себя мероприятия, которые связаны со снижением энергоемкости ВВП. Т.е. энергетические ресурсы в нашей стране нужно тратить более экономично, более эффективно", - сказал глава ведомства.
Следующая подпрограмма, по его словам, это повышение энергетической самостоятельности. "Она направлена на то, что мы должны в большей степени использовать те энергетические ресурсы, которые есть в нашей стране. Это местные виды топлива, это возобновляемые источники энергии и, конечно, Белорусская атомная электростанция", - пояснил министр.
"И третья подпрограмма посвящена сбалансированному развитию самого энергетического комплекса и предусматривает в себе модернизацию как объектов генерации энергетических ресурсов (котельных и электростанций), так и значительную модернизацию электросетевой инфраструктуры", - отметил Денис Мороз.
Глава ведомства подчеркнул, что государственная программа будет координироваться с Министерством энергетики, но реализовывать ее будет гораздо большее количество органов государственного управления. "В первую очередь, это Департамент по энергетической эффективности, областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет, Министерство промышленности, другие органы государственного управления, которые будут сосредотачиваться на том, чтобы энергетические ресурсы, которые они сегодня потребляют, потреблялись с наибольшей эффективностью, - перечислил он. - Те, кто производит энергетические ресурсы, должны их тоже производить с максимальной эффективностью. Т.е. снижать удельные затраты на производство энергетических ресурсов - электрической энергии, тепловой энергии, снижать потери энергетических ресурсов на транспортировку".