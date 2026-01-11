Министр энергетики рассказал о программе повышения эффективности работы энергосистемы Беларуси

Буквально недавно на уровне правительства утверждена государственная программа, посвященная именно развитию и повышению эффективности работы энергосистемы Республики Беларусь. Об этом рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Программа развития энергосистемы на предыдущие пятилетия принималась, но она всегда была в составе других государственных программ, пояснил он.

Министр отметил, что энергетика в последние годы начинает играть все большую и большую роль в жизни граждан, в экономике, в промышленности. По его словам, именно это послужило отправной точкой того, что должна разрабатываться отдельная государственная программа, которая будет направлена на развитие энергетики.

"В рамках государственной программы "Устойчивая энергетика и энергоэффективность", которая разработана в соответствии с показателями Программы социально-экономического развития нашей страны на период 2026-2030 годов, нами поставлена фундаментальная задача - повышения энергетической эффективности энергетической системы Республики Беларусь, повышения ее устойчивости и обеспечения ее сбалансированного развития", - подчеркнул Денис Мороз.

"Все это обеспечивается за счет формирования внутри этой программы самостоятельных трех подпрограмм. Первая подпрограмма - это повышение энергетической эффективности белорусской экономики, которая включает в себя мероприятия, которые связаны со снижением энергоемкости ВВП. Т.е. энергетические ресурсы в нашей стране нужно тратить более экономично, более эффективно", - сказал глава ведомства.

Следующая подпрограмма, по его словам, это повышение энергетической самостоятельности. "Она направлена на то, что мы должны в большей степени использовать те энергетические ресурсы, которые есть в нашей стране. Это местные виды топлива, это возобновляемые источники энергии и, конечно, Белорусская атомная электростанция", - пояснил министр.

"И третья подпрограмма посвящена сбалансированному развитию самого энергетического комплекса и предусматривает в себе модернизацию как объектов генерации энергетических ресурсов (котельных и электростанций), так и значительную модернизацию электросетевой инфраструктуры", - отметил Денис Мороз.