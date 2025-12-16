Министр МВД провел инструктаж милиции накануне ВНС

Беларусь в ожидании ключевого политического события 2025 года. Второе заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва состоится уже 18 и 19 декабря.

В дни проведения правопорядок будет обеспечен. Весь личный состав столичной милиции переходит на усиленный вариант несения службы. Министр внутренних дел провел инструктаж столичной милиции накануне заседания.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"В ближайшие дни в городе будет немало гостей, в том числе зарубежных. Охрану общественного порядка необходимо обеспечить в полном объеме. Для непрерывного отслеживания обстановки, контроля за объектами инфраструктуры города будут активно использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности, задействоваться саперно-пиротехнические группы, группы противодействия БЛА и интернет-мониторинга. Задача сотрудников Госавтоинспекции - обеспечивать безопасность передвижения делегатов и контролировать дорожную обстановку".