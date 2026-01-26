Министр обороны Беларуси объявил о старте комплексной проверки боеготовности ВС

Проверка боеготовности соединений и воинских частей началась в Вооруженных Силах Беларуси. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин. Он подчеркнул, что проверка будет носить комплексный характер с поэтапным наращиванием личного состава, количества привлекаемых воинских частей и подразделений.

Особенность данной проверки заключается в том, что в рамках подготовки военно-обученного резерва для Вооруженных Сил это плановое мероприятие, а вот для проверяемых воинских частей и подразделений она будет носить внеплановый характер в виде внезапной проверки.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Основной целью проводимых мероприятий будет оценка готовности и способности личного состава выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке к выполнению задач по предназначению, начиная от призыва военнообязанных, снятия вооружения, военной специальной техники с хранения до проведения боевого слаживания и подготовки выхода в район сосредоточения. Особое внимание будет уделено отработке вопросов охранения, маскировки и противодействия современным средствам борьбы, таким как беспилотные летательные аппараты. На завершающем этапе проверки мы планируем провести на различных полигонах и участках местности комплексное учение с подразделениями, воинскими частями, привлекаемыми для проверки".

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01f358cb-71f8-46c7-92e0-76a1c528979e/conversions/ede33824-43ce-470b-86fb-46934e0eb009-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01f358cb-71f8-46c7-92e0-76a1c528979e/conversions/ede33824-43ce-470b-86fb-46934e0eb009-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01f358cb-71f8-46c7-92e0-76a1c528979e/conversions/ede33824-43ce-470b-86fb-46934e0eb009-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01f358cb-71f8-46c7-92e0-76a1c528979e/conversions/ede33824-43ce-470b-86fb-46934e0eb009-xl-___webp_1920.webp 1920w

Итоги проверки будут проанализированы, а результаты положены в дальнейшую подготовку воинских частей и подразделений Вооруженных Сил.