Министр обороны Беларуси рассказал о ключевых приоритетах армии в новой пятилетке

В условиях эскалации и напряженности у границ основные задачи белорусской армии остаются неизменными - обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны. Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, для этого разработан и утвержден Президентом комплекс документов, определяющих развитие Вооруженных Сил до 2030 года. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Виктор Хренин отметил, что в программе Всебелорусского народного собрания стоит вопрос утверждения программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Он подчеркнул неразрывную связь между экономическим развитием и безопасностью: "Говорить об уровне комфорта, уровне жизни, социально-экономическом развитии, не обеспечив безопасность, наверное, тяжело. Мы прекрасно понимаем, что это две составные части, которые не могут существовать друг без друга - экономика и безопасность".

Принцип, который глава государства часто озвучивает, для военных является прямой задачей. "Наш Президент часто говорит, что мы должны быть сильными. Мир через силу. Для некоторых это звучит, может, как метафора. Для нас, людей военных, это звучит как задача", - заявил министр.

В условиях сложной обстановки ключевая цель армии - быть готовой выполнить свое предназначение. "Задача всегда остается для нас неизменной. Это быть готовым к выполнению задач по предназначению, не допустить эскалации, обеспечить суверенитет, быть гарантом суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны", - пояснил Виктор Хренин.

"Президенту был доложен план обороны государства, который был им утвержден. Это такой глобальный документ, над которым велась работа всеми госорганами и структурами. Он направлен именно на выполнение программы социально-экономического развития", - подчеркнул министр.