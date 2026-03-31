Минобразования Беларуси обновило порядок учета детей в детсадах. Алгоритм следующий: одному из родителей выдают уведомление о постановке на учет. Для этого законному представителю нужно написать заявление и предоставить документы, которые указаны в постановлении. А вот учет проводят сельские, поселковые, а также районные и городские исполкомы.

В крупных городах этим же занимается местная администрация района, где находится детский сад.

Также неизменной остается возможность онлайн подать заявление на постановку ребенка на учет и получение направления в детский сад через портал "Е-Паслуга".

Ольга Лешкович, главный специалист отдела дошкольного образования главного управления Министерства образования Беларуси:

"Административная процедура по постановке на учет осуществляется в течение одного календарного дня. Вы просто приходите, заполняете заявление, если через службу "одно окно", вам здесь же выдается уведомление о постановке на учет, если через личный кабинет, то в течение одного дня приходит ответ в личный кабинет, если мы говорим о процедуре выдачи направления, то в течение трех календарных дней. Заявитель, законный представитель ребенка обращается в службу "одно окно", либо через личный кабинет, и в течение трех дней он получает либо направление в бумажной форме при обращении в службу, либо все-таки ему приходит в личный кабинет форма направления".