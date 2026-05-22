Минск станет молодежной столицей СНГ в 2027 году

Ключевая задача - сохранить СНГ для будущих поколений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.





Как отметил Александр Турчин, сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывает прочный фундамент для благополучной жизни граждан. В числе основных приоритетов должна оставаться молодежная политика. Так, молодежной столицей СНГ в 2027 году станет Минск.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e27cd3c9-fc87-41ab-96c7-35b0fd5ff63f/conversions/8d6285c8-449e-4649-a9dd-ae09f9bdd955-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e27cd3c9-fc87-41ab-96c7-35b0fd5ff63f/conversions/8d6285c8-449e-4649-a9dd-ae09f9bdd955-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e27cd3c9-fc87-41ab-96c7-35b0fd5ff63f/conversions/8d6285c8-449e-4649-a9dd-ae09f9bdd955-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e27cd3c9-fc87-41ab-96c7-35b0fd5ff63f/conversions/8d6285c8-449e-4649-a9dd-ae09f9bdd955-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Беларусь приложит все необходимые усилия, чтобы стать эпицентром молодежной жизни стран Содружества. Представляется, что нам в целом следует уделять больше внимания повышению привлекательности СНГ для молодых граждан. Они должны видеть эффект интеграции и ее перспективы. Сегодня хочу уделить особое внимание этому аспекту нашего партнерства".

Что касается двустороннего сотрудничества, Беларусь и Туркменистан заинтересованы в динамичном развитии отношений. Перспективы обсудили на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым.





Александр Турчин на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0fd04a0-c065-467e-a8ec-50908dbf6562/conversions/4418e686-a140-4898-914a-339bc1a29181-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0fd04a0-c065-467e-a8ec-50908dbf6562/conversions/4418e686-a140-4898-914a-339bc1a29181-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0fd04a0-c065-467e-a8ec-50908dbf6562/conversions/4418e686-a140-4898-914a-339bc1a29181-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0fd04a0-c065-467e-a8ec-50908dbf6562/conversions/4418e686-a140-4898-914a-339bc1a29181-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Турчин на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым