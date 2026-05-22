Минск станет молодежной столицей СНГ в 2027 году

Ключевая задача - сохранить СНГ для будущих поколений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.


Как отметил Александр Турчин, сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывает прочный фундамент для благополучной жизни граждан. В числе основных приоритетов должна оставаться молодежная политика. Так, молодежной столицей СНГ в 2027 году станет Минск.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Беларусь приложит все необходимые усилия, чтобы стать эпицентром молодежной жизни стран Содружества. Представляется, что нам в целом следует уделять больше внимания повышению привлекательности СНГ для молодых граждан. Они должны видеть эффект интеграции и ее перспективы. Сегодня хочу уделить особое внимание этому аспекту нашего партнерства".

Что касается двустороннего сотрудничества, Беларусь и Туркменистан заинтересованы в динамичном развитии отношений. Перспективы обсудили на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Александр Турчин на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым
Александр Турчин на встрече с президентом Сердаром Бердымухамедовым

Есть интерес к нашим технологиям в агропроме. Делегация Туркменистана приглашена на "БЕЛАГРО". В проработке - содействие в модернизации сети железных дорог. Для Туркменистана это большой и важный проект. Среди участников рассматривают и белорусских производителей. Развивается экспорт образовательных услуг. Беларусь готовит для Туркменистана высококвалифицированных специалистов в разных сферах.

