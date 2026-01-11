3.68 BYN
Минсктранс предупреждает о задержках общественного транспорта из-за сложных погодных условий
Минсктранс предупреждает о возможных задержках общественного транспорта из-за сложных погодных условий. Циклон "Улли" отступает. Но на дорогах - гололедица. Продолжается работа и по ликвидации сугробов.
11 января в стране объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Поэтому одеваемся тепло, чтобы не замерзнуть в эту зимнюю пору. В Первомайском районе на проспекте Независимости, 64, это 1-я городская клиническая больница, сегодня в уборке снега помогают волонтеры "Снежного десанта". Ребята расчищают пешеходные дорожки и подходы.
Трудовой марафон уже объединил около 10 тыс. жителей столицы. И это далеко не предел. Помочь в работе может каждый. Для этого в районах работают пункты выдачи инвентаря. Всего их - 84. Мы продолжаем следить на обстановкой на улицах заснеженного мегаполиса.