Минсктранс предупреждает о задержках общественного транспорта из-за сложных погодных условий

Минсктранс предупреждает о возможных задержках общественного транспорта из-за сложных погодных условий. Циклон "Улли" отступает. Но на дорогах - гололедица. Продолжается работа и по ликвидации сугробов.

11 января в стране объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Поэтому одеваемся тепло, чтобы не замерзнуть в эту зимнюю пору. В Первомайском районе на проспекте Независимости, 64, это 1-я городская клиническая больница, сегодня в уборке снега помогают волонтеры "Снежного десанта". Ребята расчищают пешеходные дорожки и подходы.