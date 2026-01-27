3.75 BYN
Минску присвоен статус молодежной столицы Беларуси в 2026 году
Автор:Редакция news.by
Статус молодежной столицы Беларуси в 2026 году присвоен Минску. Победителя определила экспертная комиссия по результатам онлайн-голосования.
В течение календарного года Минск станет главной площадкой для республиканских и международных форумов, конференций, фестивалей и акций. Новый статус - это возможность поделиться своим опытом в развитии социальной, экономической и гражданской активности молодежи.
В 2025 году молодежной столицей Беларуси был Гомель. Минск продолжает традицию, начатую в 2016-м.